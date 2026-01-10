Maltempo, danni ad uno stabilimento balneare ad Agropoli

Forte vento e disagi lungo la fascia costiera cilentana. Le raffiche che si sono registrate a partire da questa notte, infatti, hanno provocato alcuni problemi in particolare in strade periferiche, tra Agropoli e Capaccio Paestum, che hanno determinato il crollo di alcuni rami d’albero.

Danni ad uno stabilimento balneare di Agropoli

La situazione più grave, però, si è segnalata presso uno stabilimento balneare del Lungomare agropolese: scoperchiate alcune parti della struttura. Intorno alle 4:00 di questa notte sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i carabinieri della locale stazione per garantire la sicurezza ed evitare che parti della struttura potessero arrecare pericolo.

Non sono mancati problemi sul parcheggio Landolfi, dove un cartellone pubblicitario è caduto al suolo, per fortuna senza colpire auto in sosta.

Le previsioni

Il maltempo è destinato a durare anche nelle prossime ore; si registrano raffiche di vento fino a 58 chilometri orari e mare forza 6. In Campania è in vigore una allerta meteo fino alle ore 20.00 di questa sera (leggi qui), salvo proroghe.