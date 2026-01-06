Maltempo: prorogata l’allerta meteo su tutta la Campania, in arrivo forti temporali

La Protezione Civile della Regione, in considerazione dell’evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato ed esteso il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali.

L’avviso

Dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di domani, mercoledì 7 gennaio, i fenomeni temporaleschi già in essere subiranno una intensificazione e riguarderanno tutta la Campania: la perturbazione insisterà ancora sulla regione determinando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica.

Le criticità

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni piovose che potranno essere anche particolarmente intense, si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi dovuti anche alla saturazione dei suoli.

Le raccomandazioni

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Questo il quadro di sintesi

In vigore fino alle 20 di oggi: allerta Gialla sulle seguenti aree territoriali: Zona 1(Piana campana, Napoli, Isole, area vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 8 (Basso Cilento).Dalle 20 di oggi 6 gennaio alle 20 di domani, 7 gennaio: allerta Gialla su tutte le zone per precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale.