Maltempo: prorogata allerta meteo per temporali

In alcune aree previsti temporali molto intensi

A cura di Comunicato Stampa
Temporali

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 15 di domani, sabato 22 novembre.

Permarrà infatti la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Le criticità

La criticità idrogeologica riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro: si raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni per il permanere del rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli o alla fragilità dei terreni.

Leggi anche:

Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per forti temporali
Campania, torna l’allerta meteo: in arrivo temporali
Torna il maltempo: nuovo avviso di allerta meteo della Protezione civile per forti temporali

In alcune aree i temporali potrebbero essere anche molto intensi.

Le conseguenze

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.

Le raccomandazioni

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate  di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Capannone amianto

Amianto a Salerno: allarme CODACONS per il capannone pericolante nell’area ASI

Il CODACONS Campania lancia l'allarme per un capannone dismesso con coperture in…

Truffe agli anziani

Torna l’allarme truffe negli Alburni: «Fate attenzione»

«Da Corleto Monforte l’appello a non fidarsi di richieste di sconosciuti»

Carmelo Condemi

Eccellenza, trasferte insidiose per Ebolitana e Battipagliese: il Santa Maria si gioca tanto al “Carrano”

Battipagliese ed Ebolitana, sfida a distanza. Il Santa Maria cerca la vittoria…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79