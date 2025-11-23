Maltempo in Campania: allerta meteo proseguirà fino a martedì

Ancora pioggia e da domani forte vento lungo le coste

A cura di Ernesto Rocco
Pioggia

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una nuova allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà tutta la Campania a partire dalle 9 di domani mattina, lunedì 24 novembre, fino alla stessa ora di martedì 25 novembre.

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni, che potrebbero essere diffuse e intense, anche a carattere di rovescio o temporale.

Si prevede sia la possibilità di un rischio idraulico localizzato che di tipo idrogeologico sull’intero territorio regionale.

Leggi anche:

Sassano in lutto: Giovanni D’Amato si spegne durante la messa
Auto precipitata a Salerno: questa mattina il recupero
Capaccio Paestum, disagi a causa del maltempo. Interventi tempestivi per evitare ulteriori criticità

Oltre all’allerta meteo con criticità Gialla per temporali, si evidenziano sempre su tutta la Campania, venti forti sud-occidentali, soprattutto a partire dal pomeriggio di domani e mare agitato lungo le coste esposte con possibili mareggiate.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti di locali interrati e di quelli al pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazione delle aree limitrofe, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, caduta massi in più punti del territorio e fenomeni franosi legati alla fragilità o alla saturazione dei suoli per effetto delle piogge degli ultimi giorni.

Continua a leggere su InfoCilento.it

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Frittelle di zucca

La ricetta della domenica: le frittelle di zucca di zia Anna

Un contorno versatile e gustoso con ingredienti precisi, procedimento e proprietà benefiche…

Elezioni regionali in Campania, ecco il primo dato sull’affluenza. Elettori in calo

Ecco il primo dato sull’affluenza alle elezioni regionali in Campania

Matrimonio

Agropoli si apre ai matrimoni da sogno: rito civile in ville e residenze di pregio. Si cercano location

Agropoli lancia l'iniziativa "Agropoli per sempre", pubblicato un avviso per la ricerca…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79