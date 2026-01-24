Maiali senza tracciabilità: scattano sequestro e distruzione ad Eboli

Operazione di controllo della Polizia Stradale di Eboli all’uscita autostradale, dove sono stati intercettati undici capi di maiali privi di qualsiasi documentazione di tracciabilità. Gli animali, trasportati in violazione delle norme sanitarie e veterinarie vigenti, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

I controlli

L’intervento è stato coordinato dal servizio veterinario dell’UOSD di Eboli, diretto dal responsabile Antonio Quaranta, che ha disposto il trasferimento degli animali presso una stalla di sosta autorizzata situata a Pagani. Qui sono stati effettuati tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legge.

Dalle verifiche è emersa l’assenza totale di tracciabilità, elemento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. In considerazione del rischio sanitario e dell’impossibilità di ricostruire la provenienza degli animali, le autorità competenti hanno disposto la macellazione degli undici capi.

Le carcasse sono state successivamente avviate alla distruzione tramite incenerimento, secondo i protocolli previsti per i casi di violazione delle norme veterinarie. Gli animali erano stati affidati in custodia giudiziaria fino al completamento delle procedure.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli intensificati sul trasporto e la commercializzazione degli animali da allevamento, con l’obiettivo di contrastare pratiche illegali e garantire la sicurezza della filiera agroalimentare.