Mahmood accende il nuovo anno a Salerno: 20mila in piazza tra musica e divertimento

Un grande successo per il Capodanno a Salerno. Una festa di musica, divertimento e sicurezza, dove oltre 20mila persone hanno sfidato il freddo della notte di San Silvestro per salutare l’anno nuovo in Piazza della Libertà. Salernitani, turisti e visitatori hanno gremito la piazza per un evento che si è trasformato in una grande festa collettiva, riscaldata dal ritmo travolgente dei successi di Mahmood, protagonista assoluto della serata.

Oltre 20mila presenze

Uno spettacolo davvero da “Brividi”, capace di unire bellezza e felicità, regalando alla città un messaggio di speranza in un tempo segnato da incertezze. Una piazza piena di famiglie con bambini, persone di ogni età e tanti giovani: l’immagine di una comunità viva, inclusiva e accogliente, pronta a continuare a crescere valorizzando le proprie risorse. La serata è stata condotta da Pippo Pelo e Adriana Petro, che prima dell’atteso concerto hanno coinvolto il pubblico con uno show energico insieme a Pika DJ, trasformando l’attesa in un momento di puro intrattenimento. Grande successo anche sul fronte dell’organizzazione e della sicurezza.

L’evento

L’evento, promosso dal Comune di Salerno in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, i servizi sanitari e tutti gli operatori coinvolti, ha visto all’opera oltre quattrocento persone tra sicurezza, viabilità, pulizia, logistica, allestimento e organizzazione amministrativa. Un lavoro di squadra collaudato che ha permesso a tutti di vivere una serata magica senza alcuna criticità. Il piano sicurezza ha funzionato perfettamente: clima sereno e rilassato, nessun episodio di violenza, né risse né scippi, e controlli regolari nei locali che somministravano alcolici, senza rilevare infrazioni.

L’afflusso e il deflusso del pubblico si sono svolti in modo ordinato grazie anche al servizio navetta bus e al prolungamento degli orari notturni della metropolitana. La Civica Amministrazione ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito “con passione, sacrificio e competenza” alla riuscita della manifestazione.

Il Capodanno in Piazza della Libertà si conferma così un successo dell’Amministrazione Comunale e di tutta Salerno, che dimostra ancora una volta di saper organizzare e gestire grandi eventi in un clima di sicurezza, allegria e partecipazione condivisa.