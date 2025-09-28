Lutto a Sala Consilina per la morte di Nicola Spolzino: annullati i festeggiamenti civili per San Michele

Rinviato il concerto di Giusy Ferreri In segno di cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Nicola Spolzino, 16 anni, l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, in accordo con la Procura di San Michele e con il Parroco, ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti civili previsti in occasione della festività di San Michele Arcangelo.

Il cordoglio

La comunità, profondamente colpita dal lutto, si stringe attorno alla famiglia del ragazzo. In rispetto del dolore condiviso, sono cancellati gli spettacoli pirotecnici e rinviato a data da destinarsi il concerto di Giusy Ferreri, in programma per la serata del 30 settembre.

La celebrazioni religiose

Si terranno esclusivamente le celebrazioni religiose: questa sera, come da tradizione, la “Barca”; Domani mattina, la processione e il Volo dell’Angelo. I fuochi previsti all’arrivo della statua presso la Chiesa della Santissima Annunziata e quelli serali del 29 settembre non avranno luogo.

Il 30 settembre sarà una giornata ordinaria, priva di eventi pubblici o spettacoli. Il Sindaco Domenico Cartolano, l’Amministrazione comunale, la Procura e il Parroco invitano la cittadinanza a rispettare il lutto, chiedendo di non accendere fuochi pirotecnici né durante la Barca né durante la processione.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’artista Giusy Ferreri, che ha mostrato sensibilità e vicinanza alla comunità accettando il rinvio del concerto. Ulteriori comunicazioni sulla nuova data dell’evento musicale saranno rese note nei prossimi giorni.