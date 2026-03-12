Cilento

Lustra: segnalati tentativi di truffa telefonica, individui si spacciano per Forze dell’ordine

Dal Comune l'invito alla massima attenzione

Antonio Pagano
Anziana

Ancora allarme truffe nel Cilento. A Lustra sono state segnalate delle chiamate da parte di individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine.

Il modus operandi

Con diversi pretesti i malintenzionati sostengono che un familiare o un amico si trovi in difficoltà economiche o di salute e che non sia possibile contattarlo direttamente, nel tentativo di estorcere denaro o oggetti di valore.

Le raccomandazioni

Dal Comune l’appello alla massima prudenza e attenzione. In caso di chiamate sospette è importante mantenere la calma e non fornire alcuna informazione personale; informare sempre parenti e amici, soprattutto gli anziani che sono spesso i più presi di mira dai truffatori; non consegnare denaro o preziosi a sconosciuti, qualunque sia la motivazione addotta; contattare immediatamente il 112, numero unico di emergenza, per segnalare e ricevere assistenza.

