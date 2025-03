L’ultimo saluto ad Andrea Cortazzo: domani i funerali a Velina

Dopo l’addio a Eugenio Mautone, questa mattina ad Angellara, domani (21 marzo) sarà il giorno del commiato per la seconda vittima del tragico incidente avvenuto sulla Cilentana lo scorso 14 marzo. Alle 16:00, nella Chiesa Santissima Trinità di Velina, si terranno i funerali di Andrea Cortazzo, 82 anni, celebrati da Don Franco Pecoraro.

Chi era Andrea Cortazzo

Andrea Cortazzo era una figura molto amata nella comunità, conosciuto da tutti come “l’uomo dei palloncini”. La sua gentilezza e il suo spirito generoso lo rendevano una presenza speciale, soprattutto per i bambini, ai quali amava regalare un sorriso durante le feste di paese.

La sua scomparsa ha suscitato grande commozione in paese, dove in tanti si stringono attorno alla sua famiglia per condividere il dolore di questa perdita.