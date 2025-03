Vallo della Lucania: centinaia di persone ad Angellara per l’ultimo saluto ad Eugenio Mautone

Centinaia di persone hanno rivolto oggi l’ultimo saluto a Eugenio Mautone, il 31enne deceduto lo scorso 14 marzo in un incidente avvenuto tra gli svincoli di Pattano e Vallo Scalo.

Centinaia di persone per l’ultimo saluto tra familiari e amici

Le tre navate della chiesa di Santa Veneranda, nella frazione Angellara di Vallo della Lucania, si sono rivelate troppo piccole per accogliere la folla che ha voluto partecipare alle esequie. In molti si erano radunati fin dalle prime ore del mattino per la camera ardente, stringendosi attorno al dolore della mamma Maria Grazia, del papà Sergio, dei fratelli Ludovico e Giovanni, della nonna Angelina e della fidanzata Cecilia. Un via vai continuo di persone – parenti, amici e rappresentanti delle istituzioni – ha animato la giornata, con la presenza dei sindaci del territorio e del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio.

L’omelia

Nella sua omelia, il parroco don Giuseppe De Marco ha sottolineato l’importanza della fede nel processo di elaborazione del lutto. Al termine delle celebrazioni, il feretro è stato accompagnato dagli applausi dei presenti, soprattutto giovani, che hanno liberato in aria palloncini bianchi e lanterne cinesi in ricordo di Eugenio. Le note della canzone di Vasco Rossi, Siamo Solo Noi, hanno fatto da sottofondo alla partenza della salma verso il cimitero.