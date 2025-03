Angellara: domani l’ultimo saluto a Eugenio Mautone

Sarà una giornata di profondo dolore per la comunità di Angellara, che domani si stringerà attorno alla famiglia di Eugenio Mautone, il giovane 31enne tragicamente scomparso nell’incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì 14 marzo sulla Cilentana, tra gli svincoli di Pattano e Vallo Scalo.

I funerali

Le esequie si terranno domani, giovedì 21 marzo, alle ore 11:00 nella Chiesa di Santa Veneranda, dove Don Giuseppe De Marco celebrerà il rito funebre. Un momento di raccoglimento e preghiera, in cui amici, parenti e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a un ragazzo amato e benvoluto da tutti.

Intanto, nella giornata di oggi, sono state eseguite le autopsie sui corpi delle due vittime dell’incidente. Nel tragico schianto ha perso la vita anche Andrea Cortazzo, 82enne di Velina di Castelnuovo Cilento. Una tragedia che ha lasciato attonito l’intero territorio cilentano, già segnato da troppe vite spezzate sulla strada.

In questi giorni di dolore, tanti i messaggi di affetto e cordoglio rivolti alla famiglia di Eugenio. In tanti hanno voluto stringersi attorno ai suoi cari, con un abbraccio, una parola di conforto, un gesto di vicinanza per cercare di alleviare, almeno in parte, un dolore impossibile da colmare.