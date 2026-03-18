L’estate 2026 premia l’Italia autentica: Cilento e Alto Adige sul podio del Times

L’estate 2026 consacra il trionfo del viaggio sensoriale, una filosofia di spostamento che privilegia la sostanza alla forma. Si assiste a una ricerca consapevole di esperienze tattili e olfattive: dalla leggerezza del lino sulla pelle al profumo resinoso dei boschi incontaminati. L’obiettivo del viaggiatore contemporaneo è rifuggire l’overtourism delle destinazioni più inflazionate per riscoprire il lusso della tranquillità. In questo scenario, l’Italia si conferma protagonista grazie alla sua capacità di offrire alternative preziose. Il prestigioso quotidiano britannico The Times ha recentemente selezionato due destinazioni italiane come mete d’elezione per i mesi più caldi, celebrando un binomio perfetto tra mare e montagna.

Cilento: l’oasi dei ritmi dilatati tra storia e acque smeraldo

Mentre la vicina Costiera Amalfitana continua a brillare per la sua vivace mondanità, il Cilento si impone come un’area dominata da ritmi più lenti e autentici. Questa vasta porzione di territorio campano si presenta come un mosaico complesso di borghi arroccati, vette montuose e oltre cento chilometri di litorale bagnato da acque color smeraldo. La bussola del turismo internazionale sembra aver trovato in queste terre un equilibrio raro, dove la natura selvaggia dialoga costantemente con un passato glorioso.

Il legame con la storia antica è tangibile a Paestum, sede dei tre templi dorici meglio conservati al mondo, ma l’eredità culturale permea l’intera regione. Dalle tracce filosofiche lasciate da Parmenide a Velia fino alla monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula, identificata come il monastero più grande d’Europa, il Cilento offre una profondità storica senza pari. Per chi predilige l’esplorazione naturalistica, le Grotte di Pertosa-Auletta permettono un suggestivo viaggio su un fiume sotterraneo, mentre la costa rivive attraverso le leggende delle sirene a Punta Licosa e le spettacolari grotte marine di Palinuro e degli Infreschi.

Alto Adige: tra specchi d’acqua alpini e adrenalina in quota

Per chi alla costa preferisce la freschezza delle altitudini, la raccomandazione del Times punta verso l’Alto Adige. In estate, questa regione si trasforma, assumendo una luce dorata dal sapore quasi mediterraneo, dove i vigneti e i cipressi disegnano il paesaggio. Le piste da sci invernali cedono il passo a sentieri profumati di pino, conducendo i visitatori lungo la celebre Strada del Vino fino al Lago di Caldaro. Essendo il bacino alpino più caldo della provincia, il lago diventa il fulcro di attività come windsurf e pedalò, sorvegliato dall’alto dalle storiche rovine di Castelchiaro.

La montagna estiva si rivela inoltre un paradiso per gli amanti dell’outdoor, grazie a una rete capillare di percorsi per mountain bike. Per chi ricerca un’esperienza più dinamica, sopra la città termale di Merano, la stazione di Merano 2000 offre l’Alpin Bob, uno slittino su rotaia che attraversa i pascoli in fiore, unendo il brivido della velocità alla bellezza del panorama alpino.

Eccellenze gastronomiche: il brindisi perfetto alla vacanza italiana

L’esperienza di viaggio non può dirsi completa senza il coinvolgimento del gusto. Per valorizzare il soggiorno in Alto Adige, il consiglio è di concedersi un picnic a base di prodotti locali: pani tipici croccanti, formaggi di malga e salumi dal sapore deciso. L’abbinamento ideale per questi sapori del territorio è rappresentato da un calice di Schiava, il vino rosso rubino simbolo della zona, capace di regalare l’equilibrio perfetto per un brindisi a una vacanza estiva all’insegna dell’eccellenza e della riscoperta dei sensi.