Legalità in corto: l’associazione “Pasquale, Vincenzo & vittime della strada” di Roccadaspide incontra gli studenti del Liceo “Rummo”

Quando la memoria si trasforma in impegno civile, il dolore diventa una lezione di vita. È questo il senso profondo dell’incontro tenutosi presso il 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 “𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐮𝐦𝐦𝐨” 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨, che ha visto protagonista 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 “𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 & 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 – 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚” 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬𝐩𝐢𝐝𝐞. L’evento si è svolto nell’ambito del prestigioso progetto “𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨”, ideato e promosso dal Dott. 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐋𝐚𝐦𝐨𝐧𝐚𝐜𝐚, 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐎𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐫𝐧𝐨.

L’iniziativa

Un’iniziativa che ha coinvolto centinaia e centinaia di scuole di tutta Italia e che punta a sensibilizzare i giovani attraverso il linguaggio cinematografico e la testimonianza diretta. L’Associazione di Roccadaspide ha portato nel capoluogo sannita il ricordo di 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐃’𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐞 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐏𝐞𝐩𝐞, due giovani di 18 e 19 anni le cui vite furono spezzate prematuramente in un tragico incidente stradale avvenuto il 25 ottobre del 2018, sulla Statale 166 degli Alburni, a Roccadaspide.



Un incontro altamente formativo, volto a trasformare una tragedia in un monito collettivo sul valore della sicurezza stradale e del rispetto delle regole. Durante l’evento, guidato dalla dott.ssa, 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐏𝐚𝐳𝐳𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞, giornalista, sono intervenuti 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐛𝐚𝐧𝐨, mamma di Vincenzo; 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐩𝐞, fratello di Vincenzo con il papà 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐩𝐞 e 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐊𝐢𝐬𝐢𝐞𝐥𝐞𝐰𝐢𝐜𝐳, mamma di Pasquale.



Un supporto sentito è giunto anche dagli altri familiari dei due giovani come 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐞𝐝 𝐄𝐮𝐠𝐞𝐧𝐢𝐨, rispettivamente fratello e papà di Pasquale e 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 ,fratello di Vincenzo.



La platea di studenti del Liceo “G. Rummo” ha risposto con domande, curiosità e commozione all’incontro.



Ascoltare la voce di chi ha perso un affetto caro sulla strada e ha reso il concetto di “legalità” non più un termine astratto, ma un imperativo etico per la salvaguardia della vita, la propria e quella degli altri.

“Vedere la scuola aprirsi a questi temi e tenere viva la memoria dei nostri ragazzi è l’unico modo per dare un senso a ciò che un senso non ce l’ha. Fare sicurezza stradale tra i banchi significa piantare semi di responsabilità”, hanno fatto sapere dall’Associazione ringraziando il Dottore Lamonaca per averli coinvolti nel progetto, la scuola ospitante con la Dirigente, i Docenti e i Collaboratori tutti.



L’Associazione “Pasquale, Vincenzo & Vittime della Strada” di Roccadaspide ha avviato un percorso virtuoso di formazione e informazione sul territorio campano, e non solo, per creare una rete solida nella speranza di contribuire a ridurre gli incidenti stradali e ogni fenomeno di illegalità.