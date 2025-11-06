Le giornate di raccolta AVIS ad Agropoli: ecco il calendario con gli appuntamenti di novembre

L’AVIS comunale di Agropoli lancia un appello alla cittadinanza, organizzando una serie di appuntamenti dedicati alla donazione del sangue per l’intero mese di novembre. Queste giornate rappresentano un’importante occasione per compiere un gesto di solidarietà concreto e vitale verso chi si trova in una situazione di necessità. La sede principale dell’AVIS ad Agropoli è situata in Via Cannetiello, 26.

Tutti gli appuntamenti di novembre

Il calendario delle raccolte, stilato dall’associazione, prevede diverse date sia presso la sede principale di Agropoli sia in sedi esterne nel territorio circostante. Si invitano i donatori a prendere nota dei giorni e dei luoghi specifici per la donazione.

Appuntamenti presso la Sede AVIS

Presso la sede, le giornate di raccolta di novembre si concentrano nei seguenti giorni:

Giovedì 06/11

Domenica 09/11

Lunedì 10/11

Giovedì 13/11

Domenica 16/11

Lunedì 17/11

Giovedì 20/11

Lunedì 24/11

Giovedì 27/11

Le raccolte nei comuni limitrofi

Parallelamente agli appuntamenti in sede, l’AVIS di Agropoli ha organizzato giornate di raccolta in diverse località del comprensorio per agevolare la partecipazione dei donatori:

Capaccio Scalo : Domenica 09/11

: Domenica 09/11 Omignano : Domenica 16/11

: Domenica 16/11 Oliveto Citra : Domenica 23/11

: Domenica 23/11 Roccadaspide : Venerdì 28/11

: Venerdì 28/11 Montecorice : Domenica 30/11

: Domenica 30/11 Trentinara: Domenica 30/11

L’importanza di donare

La donazione del sangue è fondamentale per garantire la costante disponibilità di emoderivati, essenziali per le terapie di numerosi pazienti e in caso di emergenze.

L’AVIS sottolinea come la partecipazione attiva e costante della comunità sia cruciale per sostenere il sistema sanitario e salvare vite umane.