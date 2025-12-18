“L’Avvocato in Costituzione”: a Vallo della Lucania una mattinata dedicata all’avvocatura e alla giurisdizione

Si è svolto questa mattina, presso l’Aula G. Sofia del Tribunale di Vallo della Lucania, l’evento formativo e celebrativo “L’Avvocato in Costituzione”, promosso dall’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania e dalla Camera Penale “G. Lombardi”, aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane, con la partecipazione di AIGA.

L’iniziativa

L’iniziativa ha rappresentato un momento di alto profilo giuridico e culturale dedicato al ruolo dell’avvocatura nel sistema costituzionale, ponendo al centro i valori della difesa, della giustizia e della deontologia professionale. Nel corso della mattinata si è tenuta anche la cerimonia di assegnazione dei premi “Avvocati Farzati e Marchetti”, riconoscimenti che celebrano l’impegno e la tradizione forense.

Ad aprire i lavori sono stati gli indirizzi di saluto dell’Avv. Domenicantonio D’Alessandro, Presidente del COA di Vallo della Lucania, dell’Avv. Agostino Bellucci, Presidente della Camera Penale di Vallo della Lucania, dell’Avv. Valentina De Cocinis, Presidente AIGA Vallo della Lucania, dell’Avv. Francesco Bonito Oliva, Presidente del COA di Potenza, e dell’Avv. Aniello Cosimato, Consigliere del CNF e già Presidente del COA di Nocera Inferiore.

Momento centrale dell’evento è stata la Lectio Magistralis dell’Avv. Nicola Buccico, già Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che ha offerto una riflessione approfondita sul ruolo costituzionale dell’avvocato e sulle sfide attuali della professione.

Nel corso dell’incontro, il Dr. Corrado Lembo, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ha presentato — alla presenza dell’autore — il volume “Dialoghi sull’ingiustizia” di Vitaliano Esposito, edito da Editoriale Scientifica, suscitando un vivo interesse tra i partecipanti.

I nuovi magistrati

La mattinata è stata inoltre arricchita da un momento particolarmente significativo per la vita giudiziaria del territorio: hanno prestato giuramento i cinque nuovi magistrati, davanti al collegio composto dal dott. Pellegrino, presidente, dai giudici a latere Ragucci e Serrone, e dal procuratore Rotondo.

I nuovi magistrati sono:

• Francesco D’Amato

• Elisabetta Mungo

• Antonella Rosato

• Marianna D’Andraia

• Fiorella Scarola