Lavori su linea alta velocità: modifiche e cancellazioni su Intercity e Regionali dal 25 novembre

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha in programma un ciclo di importanti lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Napoli – Cancello. Questi interventi, che rientrano nel lotto Napoli – Cancello della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, avranno un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2025.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla tratta Napoli – Cancello dalle ore 00:01 di martedì 25 novembre alle ore 04:00 di venerdì 5 dicembre 2025.

L’impegno sui cantieri e i dettagli dei lavori

Gli interventi di potenziamento, il cui valore complessivo per il lotto Napoli – Cancello ammonta a circa 500 milioni di euro, vedranno l’impiego di una media di 600 persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici.

I lavori riguarderanno il completamento delle opere civili e della massicciata ferroviaria. Saranno inoltre eseguite attività di attrezzaggio tecnologico e posa cavi lungo tutta la tratta, operazioni fondamentali per la realizzazione del nuovo itinerario AV/AC.

Variazioni e modifiche per i treni Intercity e Regionali

La sospensione della circolazione e i conseguenti lavori comporteranno variazioni d’orario o cancellazioni per i servizi ferroviari Intercity e Regionali in transito sulla zona.

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, l’Intercity Notte 798 (relazione Salerno-Torino) subirà una modifica di percorso in alcuni giorni, transitando via Aversa, con conseguenti anticipi di orario nelle stazioni di Salerno e Napoli.

Per i treni del Regionale di Trenitalia, le modifiche interesseranno in particolare le relazioni:

Napoli – Cancello – Caserta;

Napoli – Vairano/Cassino;

Napoli – Roma (via Caserta).

Questi servizi saranno soggetti a modifiche di orario, variazioni di percorso e/o cancellazioni totali o parziali nel tratto compreso tra le stazioni di Napoli, Cancello e Caserta.

Servizi bus sostitutivi per garantire la mobilità

Al fine di limitare l’impatto dei lavori e assicurare la continuità del servizio, Regionale ha previsto l’attivazione di corse con bus sostitutivi.

Questi servizi su gomma saranno attivi:

sulla tratta Napoli – Cancello ;

; tra le stazioni di Caserta e Villa Literno in coincidenza con i treni da e per Roma.

È importante sottolineare che, in caso di utilizzo dei bus sostitutivi, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, variabile anche in base alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, i posti disponibili sui bus potrebbero essere inferiori rispetto alla normale offerta del servizio ferroviario.

Si specifica che sui bus sostitutivi non sarà ammesso il trasporto di biciclette né di animali, ad eccezione dei cani guida.