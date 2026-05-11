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Lavori pubblici e futuro politico a Vallo della Lucania: l’annuncio del capogruppo Antonio Bruno

Novità sui lavori pubblici a Vallo della Lucania. Il capogruppo Antonio Bruno annuncia la ripresa del cantiere scolastico e conferma la fiducia al sindaco Sansone.

Chiara Esposito

Il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno ha annunciato importanti aggiornamenti riguardanti i lavori pubblici in corso a Vallo della Lucania e le risorse recentemente acquisite dall’amministrazione Sansone. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di rafforzare gli spazi della comunità, promuovendo sport, inclusione e partecipazione.

Ripartono i lavori al Polo Scolastico

Bruno ha confermato ufficialmente la ripresa dei lavori del nuovo polo scolastico:

Dal 15 maggio il cantiere sarà nuovamente operativo. È prevedibile che qualcuno tenti di speculare, ma non ricordo un’amministrazione che abbia portato avanti così tanti interventi”.

Oltre al polo scolastico, l’agenda delle opere pubbliche prevede ulteriori interventi che interesseranno da vicino le frazioni di Pattano e Angellara.

Il quadro politico: “Il nostro candidato è Sansone”

In merito al quadro politico e alle prospettive future, Bruno ha ribadito con fermezza la volontà di proseguire il percorso amministrativo intrapreso, lanciando un messaggio chiaro ai competitor:

“Chi pensa di avere la strada spianata verso le elezioni dovrà ricredersi. Al momento il nostro candidato è Antonio Sansone, che ha già guidato Vallo per tre mandati”.

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