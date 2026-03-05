Laurino: Villa Littorio in festa per i 100 anni di Nonna Vincenza Coccaro

Grande festa a Villa Littorio, frazione di Laurino, per la signora Vincenza Coccaro che oggi ha spento le sue cento candeline.

Una grande festa

Fuochi d’artificio, abbracci, commozione e tante bontà cilentane oltre ad una grande torta, per festeggiare la signora Vincenza, descritta da tutta la comunità come una persona buona, grande lavoratrice e benvoluta da tutti, tanto che oggi, per festeggiarla, la sua casa è stata gremita di persone che hanno inondato di affetto la nuova nonnina del Cilento.

Gli auguri dell’amministrazione

A portarle personalmente i suoi auguri anche il Sindaco di Laurino, Romano Gregorio unitamente agli assessori e ai consiglieri, che le hanno consegnato una targa con inciso un sentito messaggio di buon augurio.Nonna Vincenza ha due figlie: Giuseppina e Maria Roselli, cinque nipoti e otto pronipoti.

Una vita di sacrifici, ma piena d’affetto

Nata il 5 marzo del 1926, sposata con Rocco Roselli venuto a mancare circa venti anni fa, Vincenza ha affrontato tanti sacrifici e ha dimostrato, nel corso della sua lunga vita, forza e vitalità contagiose, a lei l’intera comunità ha augurato una vita ancora lunga e piena di cose belle.