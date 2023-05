Laurea magistrale in ingegneria aerospaziale per il giovane ebolitano Simone Semeraro presso l’Università del Michigan

Dopo la Laurea triennale in Innovazione ed Imprenditoria e con il Dottorato di ricerca allo SCOPE Lab in Ingegneria Aerospaziale applicata all’Astrodinamica, un nuovo traguardo accademico per il giovane ebolitano Simone Semeraro.

Il percorso universitario del giovane ebolitano

Nella splendida cornice del “Michigan Stadium” di Ann Arbor (che è il più grande stadio di football americano) ha conseguito, durante una suntuosa cerimonia che difficilmente dimenticherà, la Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale dell’Università del Michigan (Master of Science in Aerospace Engineering) il brillante Simone Semeraro, giovane ebolitano.

Sostenuto nel percorso di studi e nella vita dalla mamma professoressa Lucrezia Gallotta, dal papà Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Vincenzo Semeraro, dalla sorella Fabiola e dalla nonna materna professoressa Rosa Lioi, Simone continuerà il suo eccellente percorso formativo presso L’università di Purdue nell’Indiana per conseguire il dottorato (Ph.D) in Aerospace Engineering.

A Simone gli auguri del sindaco, Mario Conte

Nella ricorrenza del 1º Maggio, gli auguri ad un giovane ebolitano, Simone Semeraro, che ha conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale raggiunta con Lode all’Università di Pardue, in Indiana.

Nell’Università dove si sono laureati ben ventitré astronauti americani, tra cui Neil Armstrong ed Eugene Cernan, rispettivamente il primo e l’ultimo uomo a camminare sulla Luna, spicca così anche un ebolitano, talento puro e valoroso, dal futuro promettente.

“A Simone e alla famiglia, che l’ha sempre sostenuto nel percorso fin qui lodevolmente compiuto, i sinceri complimenti da parte mia, a nome dell’Amministrazione e della Città”, dice il Sindaco di Eboli Mario Conte.

Gli auguri del primo cittadino di Eboli per il 1° maggio

“Questa ricorrenza del 1º Maggio sia occasione per riflettere sulla necessità di mettersi in ascolto di quelle esperienze cariche di novità e di speranza che portano i Giovani, scommettendo sulle loro capacità di futuro”.