Eboli ha un nuovo Maestro del Lavoro: Guido Mancini riceve la prestigiosa onorificenza

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la “Stella al merito del Lavoro” a Guido Mancini, tra gli 8 cittadini della provincia di Salerno (74 in tutta Italia) insigniti quest’anno di questa massima onorificenza in campo professionale. Mancini, dopo 35 anni di carriera in Banca, riceve così un riconoscimento meritato per la dedizione dimostrata nel suo lavoro.

Un esempio per le nuove generazioni

Mancini può ora rappresentare un esempio per le nuove generazioni, grazie alla cultura del lavoro che ha sempre dimostrato di incarnare. Le sue solide capacità e la grande abnegazione gli hanno permesso di distinguersi nella sua professione, e questo lo ha portato a ricevere un riconoscimento importante come la “Stella al merito del Lavoro”.

Un ringraziamento alla comunità ebolitana

Il Sindaco di Eboli, Mario Conte, ha voluto congratularsi con Guido Mancini a nome dell’Amministrazione e della comunità ebolitana, ringraziandolo per tutto ciò che, in virtù di questo ruolo, continuerà a fare per la collettività. La città di Eboli può dunque vantarsi di avere un nuovo Maestro del Lavoro, capace di rappresentare un esempio positivo per tutti coloro che vogliono distinguersi nella propria professione.