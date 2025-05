L’Asl Salerno vince il bando nazionale per i progetti di ricerca “Bandi a cascata”

Con il Progetto Rehability@Home (Rehability at Home) l’Asl Salerno è risultata vincitrice dell’avviso pubblico per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale “Bandi a cascata”, finanziati nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, PNC, istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021.

Il bando

Il bando, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, ha visto l’Asl diretta dall’ing. Gennaro Sosto classificarsi al primo posto in Italia per l’area tematica “Riabilitazione robotica e tecnologica in pazienti con disabilità sensori-motoria e/o cognitiva in fase cronica”; Aggiudicandosi pertanto la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito Sanitario e Assistenziale.

Il Progetto è stato finanziato con Euro 700.000 e prevede l’implementazione di due Servizi di Teleriabilitazione Territoriale nei Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale dei Distretti Sanitari di base n. 60 di Nocera Inferiore e n.70 di Vallo della Lucania, sulla scia di quanto già efficacemente realizzato nel Distretto Sanitario di base n. 66 di Salerno, sede Servizio di riabilitazione da remoto, primo esempio in ambito regionale, inaugurato nel luglio 2024.

Le finalità

I cittadini potranno avvalersi di questo straordinario strumento di assistenza, che consentirà loro di ricevere prestazioni riabilitative a distanza, attraverso collegamenti di rete tra il domicilio del paziente ed i Centri di Teleriabilitazione Territoriale, dove operatori formati all’uso delle tecnologie da remoto saranno a disposizione per l’erogazione di quanto previsto dal Piano Riabilitativo.

L’innovazione di prodotto e di processo del Progetto di Teleriabilitazione della ASL Salerno consentirà di ottenere miglioramenti dell’efficacia delle prestazioni riabilitative garantendo il raggiungimento degli obiettivi di salute, nell’ottica della sostenibilità dei percorsi di cura e di umanizzazione dell’assistenza ai cittadini fragili con patologia cronica e disabilità, nel rispetto della “casa come luogo di cura”.

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto viene espressa dal Direttore Generale della ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, che ha fortemente promosso l’implementazione di modelli assistenziali atti a facilitare il superamento di barriere limitanti ed il posizionamento della Teleriabilitazione tra i determinanti di salute ambientali, avvalendosi dell’esperienza e collaborazione degli Operatori dedicati all’assistenza riabilitativa territoriale, coordinati dalla Direzione Sanitaria Aziendale.