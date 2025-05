L’artista cilentano Alessandro Gaudio, pluricampione di organetto, vola in Portogallo

Il maestro cilentano Alessandro Gaudio, pluricampione mondiale di organetto, è in partenza per il Portogallo in rappresentanza della prestigiosa fabbrica di organetti e fisarmoniche Dino Baffetti Accordions. Dopo il successo della sua ultima esibizione nel 2017, tornerà ad esibirsi nel prestigioso evento Mercado à Moda Antiga, che celebra e valorizza gli antichi usi e costumi.

La formazione

A condividere il palco con lui ci saranno talentuosi musicisti, tra cui il maestro di fisarmonica Rodrigo Maurício, l’organettista portoghese Ze Luis e altri affermati artisti locali. A guidare il team Baffetti sarà il rappresentante Joao Almeida.

Questa sarà la quinta volta che Gaudio si esibisce in Portogallo, dove ormai è considerato uno dei musicisti più amati della fisarmonica diatonica. E non sarà l’ultima: a novembre è già prevista una nuova tournée nella Patria dell’antico popolo dei Lusitani.

I prossimi impegni nel Golfo di Policastro

Parallelamente, il musicista del Golfo di Policastro è anche impegnato nell’organizzazione del Festival Meridionale dell’Organetto, un evento attesissimo che si terrà l’8 giugno a Policastro Bussentino.

Un’agenda ricca di appuntamenti per un artista che continua a portare la tradizione musicale italiana nel mondo.