L’Amerigo Vespucci torna a solcare i mari del Cilento

Dopo le tappe in Calabria la nave Amerigo Vespucci, considerata la nave più bella del mondo, torna a solcare i mari del Cilento. Si tratta di un ritorno, poiché la nave, patrimonio della Marina Militare Italiana, aveva già fatto tappa più volte lungo la costa, sostando anche a Marina di Camerota nel 2022, ospitando il premio Nassiriya.

Tappa a Palinuro e navigazione verso Napoli

Questa volta, invece, si è fermata soltanto per una tappa veloce nei pressi della Baia del Buondormire, a Palinuro per poi riprendere la navigazione in direzione Napoli.

Nel capoluogo partenopeo sosterà dal 13 al 16 maggio al molo Beverello nell’ambito del tour Mediterraneo, la fase finale del giro del mondo cominciato l’1 luglio 2023 da Genova.

Prima di raggiungere l’ormeggio la nave scuola della Marina Militare incontrerà nave Atlante, la seconda Logistic Support Ship (LSS) della classe Vulcano, dotata delle più innovative ed avanzate tecnologie militari, varata il 18 maggio 2024 nello storico cantiere di Castellammare di Stabia.