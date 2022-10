La nave Amerigo Vespucci ospiterà il Premio Nassiriya

Sarà la nave Amerigo Vespucci, in arrivo nel Cilento, la location della nona edizione del Premio internazionale Nassiriya per la Pace. Il veliero della Marina Militare farà sosta in rada a Marina di Camerota il prossimo 24 ottobre.

L’annuncio

Lo ha reso noto il presidente del Premio Vincenzo Rubano.

“Finalmente abbiamo avuto la conferma ufficiale – ha dichiarato Rubano – quest’anno apriremo il Premio Nassiriya per la Pace a bordo della nave più bella del mondo”. L’appuntamento è per lunedì prossimo, alle ore 8.30 sul porto di Camerota. “A bordo del Vespucci – ha anticipato il presidente – presenteremo alla stampa il programma della nona edizione della manifestazione e conferiremo, in seduta straordinaria, il Premio Nassiriya per la Pace al comandante della nave, in rappresentanza di tutti gli uomini e le donne della Marina Militare, di oggi e di ieri, che hanno solcato i mari del mondo a bordo della Nave Amerigo Vespucci, contribuendo a dare lustro a questa nave divenuta simbolo di bellezza e di arte marinaresca in tutto il mondo”.

Alla cerimonia parteciperanno il capitano di vascello Luigi Romagnoli, comandante dell’Amerigo Vespucci, il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il presidente del Parco del Cilento Tommaso Pellegrino, il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta e i sindaci degli altri Comuni partnership del Premio: Celle di Bulgheria, Centola e Santa Marina. Il Premio, organizzato dall’associazione culturale Elaia, è patrocinato dal Parlamento Europeo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dalla Difesa, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dalla Provincia di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento e dai Comuni di Camerota, Centola, Celle di Bulgheria e Santa Marina.