L’Agropoli pareggia il big match con l’Atletico Pagani

La sfida più attesa del girone D di promozione si conclude 0-0, così come nella gara d’andata del “Desiderio”: una prestazione importante dell’Agropoli non basta per scardinare la linea difensiva del Pagani.

La partita

La partita è subito tesa e maschia, dopo appena un minuto il direttore di gara ammonisce il calciatore dell’Agropoli Costantino per uno scontro con Iapicco e nei primi venti minuti non c’è nulla da segnalare sul piano delle occasioni da gol.

La luce si accende al 21’ con il solito Tedesco: Di Flora lo cerca con un delizioso cross al volo, il capitano dell’Agropoli prova con il destro un’acrobazia al volo che trova la pronta risposta di Forino. Verso il 40’ arrivano altre due palle-gol importanti per l’Agropoli, prima con Capozzoli che va via ad un paio di avversari, calcia con il destro e la risposta di Forino non è perfetta ma nessun calciatore biancazzurro trova l’appuntamento con il gol, poi con Tedesco che ancora sulla corsia di destra calcia con il piede debole non trovando lo specchio. Poco dopo il duplice fischio, valido per la fine del primo tempo, i calciatori sono protagonisti di un parapiglia generale: un principio di rissa nei pressi prima delle panchine e poi degli spogliatoi, che per fortuna trova una fine con l’ausilio delle forze dell’ordine.

Nel secondo tempo si torna a parlare fortunatamente di calcio, nonostante l’Agropoli cali il suo rendimento offensivo, infatti c’è ben poco da segnalare a parte un altra conclusione radente del solito Tedesco, che prova questa volta con il suo mancino a fare 151 gol in carriera ma trova ancora un attento Forino. L’occasione più grande della partita arriva all’85’ sul piede di Michelli, in mischia nell’area di rigore del Pagani: prima colpisce con il tacco e trova la respinta di Forino, poi sulla ribattuta con il destro a botta sicura calcia sul fondo. Il Pagani resiste e prova timidamente a creare qualche occasione, ma troppo poco per impensierire Stasi, al “Guariglia” finisce 0-0.

La classifica

Entrambe le formazioni si allontanano dal primo posto, complice il ritorno alla vittoria del Città di Campagna, la quale ha agevolmente superato il Centro Storico per 3-0. L’ Agropoli sale a 41 punti al quarto posto, superata dal Pontecagnano a 42 e -7 dal primato del Campagna, mentre rimane ovviamente invariato il distacco di 3 punti con il Pagani secondo in classifica, il quale ora dista 4 punti dalla testa della classifica.

I delfini dovranno tornare a vincere nel prossimo turno a Gragnano, un’altra partita che si preannuncia difficilissima.