L’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi compie un anno: oltre 400mila passeggeri in 12 mesi

Ricorre oggi, 11 luglio, il primo anniversario dall’apertura dell’Aeroporto Salerno “Costa D’Amalfi”, che dal prossimo 21 luglio assumerà, ufficialmente, la nuova denominazione “Costa d’Amalfi e del Cilento”. L’annuncio è stato comunicato da Antonio Iannone, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista della cerimonia di scopertura della nuova targa.

400mila passeggeri in 12 mesi

Per l’occasione è in programma, questa mattina, alle ore 10:30, presso il Salone dello scalo, un incontro istituzionale alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e i vertici di Gesac, per illustrare il bilancio del primo anno di attività. In dodici mesi, sono stati circa 400mila i passeggeri che hanno scelto lo scalo di Pontecagnano, un risultato che ha superato ampiamente le previsioni iniziali, evidenziando la rapida affermazione dell’aeroporto nel panorama nazionale.

Soddisfazione dai sindacati: «Esame superato a pieni voti»

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Fit Cisl hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. “Un traguardo straordinario, il flusso di passeggeri ha superato addirittura le più rosee previsioni”, si legge in una nota congiunta. “Ogni giorno, ogni singolo dipendente contribuisce al progresso e allo sviluppo dell’aeroporto”, aggiungono. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con determinazione e passione”, concludono.

Un ponte verso il Cilento: nuove prospettive per il turismo e lo sviluppo economico

Con il cambio di denominazione, l’aeroporto si propone come porta d’accesso privilegiata per visitatori interessati alle bellezze naturalistiche e culturali del Cilento e della Costa d’Amalfi. La nuova identità mira a rafforzare il posizionamento internazionale delle località, facilitando i flussi turistici e stimolando lo sviluppo economico locale. Un’infrastruttura destinata a diventare sempre più centrale nella mobilità e nell’accoglienza turistica del Mezzogiorno.