Ladri fuggono a bordo di un’auto e si schiantano contro una pianta di ulivo

Una mercedes grigia a Piano Vetrale, frazione di Orria, si è schiantata contro una pianta di ulivo.

A bordo un uomo e una donna che, scesi dal veicolo dopo l’impatto, sono fuggiti via. Il sospetto è che si tratti di ladri o truffatori.

I residenti e le forze dell’ordine sono, in questi minuti, alla ricerca dei due.

La ricostruzione

Stando alle testimonianze e alle prime ricostruzioni, i due datisi alla fuga potrebbero essere le stesse persone che, sin da questa mattina, avrebbero provato a vendere, per la frazione, oggetti vari e delle bottiglie ai cittadini, arrivando persino a minacciare una signora del posto intimandole di dare loro dei soldi e dicendole che se non lo avesse fatto l’avrebbero raggiunta presso la sua abitazione per derubarla.

La segnalazione

La signora preoccupata avrebbe avvertito i suoi parenti e sarebbe stato a questo punto che i due presunti malviventi, intuendo il pericolo di poter essere intercettati, si sarebbero dati alla fuga finendo per schiantarsi.

Si attende il prosieguo delle indagini per capire se l’auto finita contro l’albero sia davvero di due malintenzionati.

I cittadini di Orria, in queste ore, si sono detti molto preoccupati anche alla luce dei tanti casi di furti che si stanno verificando nel Cilento negli ultimi mesi.