Incidente stradale ad Eboli. Ferite due donne. È accaduto poco fa lungo la strada provinciale 204 in località Santa Chiarella. Due auto sono entrate in collisione e nello scontro sono rimaste ferite due donne. Trasportate in ospedale a Battipaglia per i primi accertamenti.

Incidente ad Eboli: l’episodio

È accaduto nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 204 in località Santa Chiarella, la strada che collega via San Giovanni con Angona Isca. Una Peugeot 206 e una Peugeot 106 sono entrate in collisione e a causa del violento impatto una delle due auto ha finito la sua corsa in una scarpata laterale.

Attimi di panico per entrambe le conducenti, due donne di mezza età che sono state trasferite immediatamente in ospedale.

Lanciato l’allarme infatti sul posto sono tempestivamente giunti i vigili urbani di Eboli agli ordini del capitano Mario Dura. I caschi bianchi hanno effettuato i primi necessari rilievi del caso e hanno provveduto a rimettere in sicurezza la zona. Intervenute le ambulanze dell’Humanitas per entrambe le conducenti si è richiesto necessario il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

La dinamica

Non sarebbero in pericolo di vita. Incerta la dinamica del sinistro anche se non sarebbe esclusa l’alta velocità. Pare infatti che una delle due auto stesse superando l’altra. Agli uomini del capitano Dura sono affidati i rilievi del sinistro.