La Salernitana piega la Cavese: i granata tornano in testa alla classifica

La Salernitana si aggiudica un pazzo “derby dei nove chilometri” con la Cavese e si riprende la testa della classifica, scavalcando il Benevento, sconfitto ieri dal Latina.

Succede tutto nella ripresa. I granata sono disattenti e incassano la rete dello svantaggio dopo pochi istanti, a opera di Sorrentino, poi danno l’ennesima prova di carattere della stagione, ribaltando il match con Inglese e Ferrari.

La Cavese ha la forza di mettere ancora in parità la sfida, ma deve arrendersi alla seconda marcatura di Inglese, per il definitivo 3 a 2.

Il primo tempo

La prima frazione vive di sprazzi e di lunghe azioni manovrate della Salernitana. I padroni di casa fanno meglio della Cavese, ma peccano di precisione proprio quando c’è da chiudere l’azione.

La prima conclusione nello specchio, però’, è della Cavese con Diarrassouba, che scalda i guantoni di Donnarumma, come sempre sicuro nella respinta.

La Cavese aspetta, ma si concede un blitz offensivo al 37’ con la conduzione di Sorrentino, la cui conclusione si spegne alta.

L’occasione vera, però, arriva poco dopo ed è per la Salernitana con Ferraris. Il 20 va via in dribbling al centro dell’area, ma trova sulla sua strada la risposta miracolosa dell’estremo difensore della Cavese, Boffelli. I granata capiscono che il momento di spingere e chiudono in crescendo, ma senza incidere sul tabellino.

Da annotare due ghiotte occasioni per Ferrari, che non centra lo specchio prima di piede e poi di testa, proprio all’ultimo respiro.

La ripresa

Il secondo tempo del derby dei “nove chilometri” è segnato da continui colpi di scena con sorpassi e controsorpassi.

Incomincia la Cavese che gela l’Arechi, dopo un minuto di gioco, grazie a un taglio devastante di Sorrentino, proprio davanti a Donnarumma, su cross di Awua.

Mister Raffaele inserisce subito Achik al posto di Coppolaro. La Salernitana si dispone, dunque, con un 4-2-4 a trazione anteriore. Il rischio paga e i granata in una manciata di minuti, dal 55’ al 57’, completano la rimonta con due goal quasi fotocopia di Inglese prima e di Ferrari poi. Determinante l’apporto di Achik che dipinge due cross al bacio per la testa dei compagni, che devono solo spingere in rete.

La Cavese incassa, ma trova improvvisamente lo spazio per rimettere in parità la contesa con Macchi, lanciato in porta da Orlando: 2 a 2. Disattenta la difesa della Salernitana che si è lasciata una prateria alle spalle. Gli uomini di Raffaele non si disuniscono, continuando a fare la propria partita all’arrembaggio.

Al 70’ i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio con Inglese, che firma la doppietta con un tap-in a porta vuota su servizio di Villa. Dopo il nuovo vantaggio, la Salernitana è brava a spezzettare gioco, contenendo le iniziative della Cavese, che deve arrendersi ai padroni di casa per 3 a 2.