La ricetta della domenica: torta Foresta Nera

La Torta Foresta Nera, conosciuta internazionalmente come Schwarzwälder Kirschtorte, rappresenta uno dei pilastri della pasticceria europea, celebrata per la sua combinazione equilibrata di sapori intensi e consistenze delicate.

Questa torta iconica si distingue per i suoi strati di pan di Spagna al cacao, arricchiti da una bagna aromatica al Kirsch, intervallati da generosi strati di panna montata e succose ciliegie. La finitura, caratterizzata da riccioli di cioccolato fondente e ciliegie fresche, ne completa l’aspetto invitante e riconoscibile.

La sua preparazione, sebbene richieda precisione, è accessibile e gratificante per gli appassionati di cucina.

Ingredienti

Per il Pan di Spagna al Cioccolato:

6 uova medie a temperatura ambiente

180 g di zucchero

100 g di farina 00

50 g di cacao amaro in polvere

30 g di fecola di patate (o amido di mais)

(o amido di mais) 1 bustina (16 g) di lievito per dolci

75 g di burro fuso e raffreddato (o 75 ml di olio di semi)

(o 75 ml di olio di semi) Un pizzico di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per la Bagna al Kirsch:

150 ml di sciroppo delle amarene (o acqua + 50g zucchero)

(o acqua + 50g zucchero) 50-80 ml di Kirsch (liquore alle ciliegie)

Per la Farcitura di Ciliegie/Amarene:

500-600 g di amarene sciroppate sgocciolate (lo sciroppo sarà recuperato per la bagna).

(lo sciroppo sarà recuperato per la bagna). Alternativa con ciliegie fresche: 500 g di ciliegie denocciolate, 80 g di zucchero, 50 ml di acqua.

Per la Panna Montata:

750 ml di panna fresca liquida ben fredda

ben fredda 80-100 g di zucchero a velo

Per la Decorazione:

150-200 g di riccioli o scaglie di cioccolato fondente

Ciliegie fresche o amarene intere con picciolo q.b.

Procedimento

La realizzazione della Torta Foresta Nera segue passaggi ben definiti per ciascun componente.

Preriscalda il forno statico a 170°C. Imburra e infarina una tortiera da 24 cm di diametro, o foderala con carta forno. Separa gli albumi dai tuorli. Monta gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale. In un’altra ciotola, monta i tuorli con lo zucchero e l’estratto di vaniglia per almeno 5-7 minuti, finché non otterrai un composto chiaro, gonfio e spumoso. Sciogli il burro e lascialo intiepidire. Setaccia insieme la farina, il cacao amaro, la fecola di patate e il lievito. Incorpora le polveri al composto di tuorli, un po’ alla volta, mescolando delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Aggiungi il burro fuso (o l’olio) a filo, continuando a mescolare delicatamente. Infine, incorpora gli albumi montati a neve in tre riprese, mescolando sempre con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Versa l’impasto nella tortiera preparata e inforna per circa 30-40 minuti. Fai la prova stecchino: deve uscire pulito. Sforna il pan di Spagna e lascialo raffreddare completamente su una gratella prima di tagliarlo (idealmente, preparalo il giorno prima o almeno 4-5 ore prima).

Se usi amarene sciroppate: Sgocciolale bene e tieni da parte lo sciroppo. Se sono troppo grandi, puoi tagliarle a metà. Se usi ciliegie fresche: Denocciola le ciliegie. Mettile in un pentolino con lo zucchero e l’acqua. Cuoci a fuoco medio per circa 10-15 minuti, finché non si saranno ammorbidite e avranno rilasciato il loro succo. Lasciale raffreddare completamente.

In una ciotola, mescola lo sciroppo delle amarene (o lo sciroppo delle ciliegie fresche cotte, o acqua zuccherata) con il Kirsch. Se non vuoi usare alcol, puoi usare solo sciroppo di amarene o sciroppo di ciliegie.

Assicurati che la panna sia ben fredda di frigo. Versala in una ciotola (meglio se fredda anch’essa) e montala con le fruste elettriche. Quando inizia a essere soda, aggiungi lo zucchero a velo un po’ alla volta e continua a montare finché non sarà ben ferma e spumosa. Non montarla eccessivamente per evitare che diventi burro.

Quando il pan di Spagna è ben freddo, taglialo orizzontalmente in 3 o 4 dischi uguali con un coltello a sega lungo o un livellatore per torte. Posiziona il primo disco di pan di Spagna sul piatto da portata. Bagna generosamente il disco con la bagna al Kirsch, usando un pennello da cucina o un cucchiaio. Distribuisci uno strato di panna montata sul disco. Adagia metà delle ciliegie/amarene sopra la panna. Copri con il secondo disco di pan di Spagna e ripeti l’operazione: bagna, panna, rimanenti ciliegie/amarene. Copri con l’ultimo disco di pan di Spagna. Bagna anche questo.

Ricopri tutta la torta (lati e superficie) con la restante panna montata, livellando con una spatola. Fai aderire le scaglie di cioccolato ai lati della torta, facendole rotolare delicatamente o applicandole a mano. Decora la superficie della torta con ciuffetti di panna montata (puoi usare una sac à poche con bocchetta a stella per un effetto più bello) e posiziona una ciliegia su ogni ciuffetto. Puoi anche spolverare un po’ di cacao o altre scaglie di cioccolato al centro. Conserva la torta in frigorifero per almeno 2-3 ore (meglio ancora una notte intera) prima di servirla, in modo che i sapori si amalgamino e la torta si stabilizzi.

Conservazione del dolce

Per garantire la freschezza e la stabilità della Torta Foresta Nera, è essenziale conservarla in frigorifero per almeno 2-3 ore prima del servizio, ma idealmente per una notte intera. Questo permette ai sapori di amalgamarsi e alla struttura di stabilizzarsi.