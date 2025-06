La ricetta della domenica: Medaglioni di Melanzane alla Pizzaiola

Le Melanzane alla Pizzaiola rappresentano una delle espressioni più autentiche e amate della cucina mediterranea. Questo piatto, semplice nella sua concezione ma ricco di sapore, offre una soluzione versatile che si adatta sia come contorno che come secondo piatto leggero. La sua natura vegetariana lo rende accessibile a un vasto pubblico, celebrando gli ingredienti freschi e genuini tipici della tradizione culinaria italiana. La preparazione esalta la dolcezza delle melanzane, l’acidità equilibrata del pomodoro e la morbidezza filante della mozzarella, il tutto arricchito da erbe aromatiche come origano e basilico.

La Ricetta: Ingredienti e Preparazione

La realizzazione delle Melanzane alla Pizzaiola richiede pochi e semplici passaggi, garantendo un risultato appagante per il palato.

Ingredienti:

2 melanzane medie (lunghe o tonde)

(lunghe o tonde) 350-400 g di passata di pomodoro (o pomodori pelati schiacciati)

(o pomodori pelati schiacciati) 1 spicchio d’aglio

150-200 g di mozzarella (preferibilmente fiordilatte o scamorza, ben scolata)

(preferibilmente fiordilatte o scamorza, ben scolata) Olio extra vergine d’oliva q.b.

q.b. Origano secco q.b.

q.b. Basilico fresco q.b.

q.b. Sale fino q.b.

q.b. Pepe nero (facoltativo)

Procedimento:

Il primo passo consiste nella preparazione delle melanzane. Dopo averle lavate e tagliate a fette di circa mezzo centimetro, è fondamentale disporle su uno scolapasta e cospargerle con sale grosso. Questo processo, della durata di circa 30 minuti, è cruciale per eliminare l’amaro e l’acqua in eccesso. Successivamente, le fette vanno sciacquate e asciugate.

La cottura delle melanzane può avvenire tramite frittura o grigliatura. In una padella antiaderente con un filo d’olio extra vergine d’oliva, si friggono le fette fino a quando non risultano dorate e tenere. Le melanzane cotte vanno poi disposte su carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso.

Parallelamente, si procede alla preparazione del sugo. In un’altra padella, si fa soffriggere uno spicchio d’aglio leggermente schiacciato con olio. Aggiunta la passata di pomodoro, si regola di sale e si arricchisce con una generosa spolverata di origano e alcune foglie di basilico fresco. Il sugo dovrà cuocere a fuoco medio-basso per circa 15-20 minuti, fino a quando non si sarà leggermente addensato.

L’assemblaggio del piatto prevede la creazione di strati alternati in una pirofila da forno o una teglia. Si inizia con uno strato di sugo, seguito dalle melanzane, mozzarella, origano e basilico, proseguendo fino all’esaurimento degli ingredienti.

La cottura finale può avvenire in due modi: in forno, a 180°C (forno statico preriscaldato) per 15-20 minuti, o in padella, coprendo e cuocendo a fuoco dolce per 10-15 minuti. L’obiettivo è che la mozzarella risulti completamente fusa e leggermente dorata.

Conservazione

Una volta pronte, le Melanzane alla Pizzaiola possono essere lasciate riposare per alcuni minuti prima di essere servite. Questo piatto è ottimo sia tiepido che a temperatura ambiente, rendendolo ideale per diverse occasioni. Per la conservazione, il piatto cotto può essere riposto in un contenitore ermetico in frigorifero per 2-3 giorni. Per gustarlo al meglio, si consiglia di riscaldarlo delicatamente prima del consumo.