La ricetta della domenica: Cordon Bleu di Zucca

I Cordon Bleu di Zucca rappresentano un’alternativa raffinata e gustosa al classico secondo piatto, perfetta per chi cerca un’opzione vegetariana senza rinunciare al gusto e alla consistenza croccante tipica del cordon bleu. La dolcezza della zucca si sposa magnificamente con il cuore filante di formaggio e il sapore deciso del ripieno.

Ingredienti

800 g di Zucca Delica (polpa pulita)

(polpa pulita) 200 g di pangrattato (per impasto e panatura)

(per impasto e panatura) 50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

grattugiato 3 uova per la panatura

per la panatura noce moscata

sale e pepe nero quanto basta

Per il ripieno

Provola Affumicata/Feta ben sgocciolata

8 fette di Prosciutto Cotto Vegetale (che si può sostituire con spinaci o funghi saltati)

(che si può sostituire con spinaci o funghi saltati) Olio Extra Vergine d’Oliva (EVO) per la cottura della zucca

per la cottura della zucca Olio per Friggere (Arachidi o Girasole) per la frittura

Procedimento

Preparazione della zucca e impasto

Per prima cosa, cuocere la polpa di zucca in forno a 180°C per circa 30-40 minuti finché non sarà molto morbida. È fondamentale che la polpa perda quanta più acqua possibile: schiacciarla e farla sgocciolare in un colino per almeno un’ora fino a ottenere una consistenza molto asciutta. Trasferire la zucca in una ciotola e aggiungere il Parmigiano Reggiano, la noce moscata, sale, pepe e un paio di cucchiai di pangrattato. Amalgamare bene fino a ottenere un impasto sodo e lavorabile.

Farcitura e assemblaggio

Tagliare la mozzarella (o il formaggio scelto), ben asciutta, e l’affettato vegetale in rettangoli. Prelevare una porzione di impasto di zucca e stenderla, dandole una forma ovale spessa circa mezzo centimetro. Posizionare al centro una fetta di affettato e un pezzo di mozzarella. Chiudere con un’altra porzione di impasto di zucca, sigillando attentamente i bordi con le dita. Il cordon bleu deve risultare compatto e ben chiuso per evitare fuoriuscite durante la cottura.

Panatura e cottura

Eseguire la doppia panatura per una crosta spessa e croccante: passare ciascun cordon bleu prima nell’uovo sbattuto (salato e pepato), poi nel pangrattato, e ripetere l’operazione. Per la frittura, scaldare l’olio fino a circa 170°C e friggere i cordon bleu per 3-4 minuti per lato, finché non saranno dorati e croccanti. Scolare su carta assorbente. In alternativa, cuocere in forno a 200°C per circa 15-20 minuti con un filo d’olio EVO.

Consigli utili e variante

Un passaggio cruciale è il riposo in frigo: dopo la panatura, lasciar riposare i cordon bleu per almeno 30 minuti. Questo garantisce che la panatura aderisca perfettamente e che il cordon bleu mantenga la forma in cottura. Per esaltare l’aroma, si può aggiungere all’impasto di zucca un pizzico di timo o rosmarino tritato finemente. Per la variante vegana, si può sostituire il formaggio con mozzarella vegetale o tofu affumicato e utilizzare un mix di farina di ceci e acqua come sostituto delle uova nella panatura.