La Regione Campania protagonista alla fiera del vino di Parigi

La Regione Campania partecipa a Wine Paris, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore vitivinicolo. L’evento, in programma a Parigi dal 9 all’11 febbraio, offre un’occasione fondamentale per promuovere i vini campani e rafforzarne la presenza sui mercati esteri.

Un’importante vetrina

“La partecipazione della Campania a Wine Paris rappresenta un passaggio strategico del nostro piano di valorizzazione agroalimentare: siamo presenti ad una delle più grandi piattaforme internazionali del vino con una promozione coordinata, resa possibile anche grazie all’Intervento SRG10 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 dedicata ai prodotti di qualità”, ha dichiarato da Parigi l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.

“Questa è la prima grande fiera internazionale in cui l’ATI di tre consorzi vitivinicoli campani – Sannio, Vitica e Salerno – lavora insieme su un progetto comune di promozione, e ha accesso a importanti finanziamenti europei. La collettiva campana al Wine Paris include naturalmente anche molte cantine delle altre province campane, per un approccio che valorizza la ricchezza e la varietà di tutte le nostre produzioni”.

L’impegno della Regione Campania a sostegno del comparto vitivinicolo proseguirà nei prossimi mesi con la partecipazione ad altre importanti manifestazioni internazionali: la Slow Wine Fair in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio, ProWein a Düsseldorf dal 15 al 17 marzo, e naturalmente Vinitaly a Verona, appuntamento di riferimento per il vino italiano.

“Il settore vitivinicolo sta attraversando una fase delicata, tra dazi e restrizioni sui mercati internazionali, ma la Regione Campania è al fianco delle imprese con strumenti concreti, come l’intervento SRG10, il supporto per la partecipazione alle fiere internazionali e il dialogo costante con i consorzi attraverso la Cabina di regia.

Il nostro obiettivo è rafforzare i mercati consolidati e allo stesso tempo aprirne di nuovi, guardando anche all’Europa dell’Est e a paesi extraeuropei strategici come Giappone e India”, ha sottolineato Serluca.