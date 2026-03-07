Basket

La Polisportiva Basket Agropoli subito in campo contro il Portici. Parla il coach Alberto Di Concilio

Il match è in programma oggi alle ore 17.30 al Palazzetto dello Sport "Caravita" di Cercola

Antonio Pagano

Dopo la vittoria schiacciante di mercoledì contro il Solofra che ha avvicinato i delfini verso i play off, la Polisportiva Basket Agropoli è pronta a scendere di nuovo in campo, nel pomeriggio di oggi se la vedrà con la Polisportiva Portici, quinta forza del campionato. Il match è in programma alle ore 17.30 al Palazzetto dello Sport “Caravita” di Cercola.

Le parole di Coach Di Concilio

A presentare il match il Coach Alberto di Concilio:”Andiamo a Portici, partita non facile, però almeno non abbiamo quella pressione di dover vincere per forza perché comunque la vittoria di mercoledì ci permette comunque di stare un po’ più tranquilli, questo non vorrà dire che andremo lì a fare una passeggiata ma ci giocheremo la nostra partita, cercheremo d’ora in poi di pensare partita dopo partita per cercare di arrivare più in alto possibile, faremo queste ultime 4 partite, abbiamo tre trasferte difficili e una in casa, quindi vedremo poi a fine campionato dove ci troveremo però certamente faremo la nostra partita”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Referendum sulla Giustizia: ad Albanella un incontro per il Sì

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto pubblico tra professionisti del diritto, rappresentanti istituzionali e cittadini

Polla, la consigliera Mignoli lascia la Lega: “Mancano le condizioni per restare”

Tensioni interne alla partito, la Lega perde pezzi

Paura a Pastena: incendio divampa in un appartamento di via Orazio Flacco

Incendio in via Orazio Flacco a Salerno: i Vigili del Fuoco domano il rogo divampato in una cucina a Pastena. Nessun ferito, ingenti i danni all'abitazione

Eboli: controlli sulla Sp30, scattano le sanzioni

Trovato anche un minore alla guida di una Apecar senza patente valida

Comunità del Parco: via libera per la creazione di un’unica DMO

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’emergenza cinghiali, la messa in sicurezza delle strade rurali e il Piano di Sviluppo Economico e Sociale

Campagna: nasce il marchio “Terra del Sele”, il Presidente Cuomo: «al centro ambiente, qualità delle produzioni e identità del territorio»

Il filo conduttore dell’iniziativa è stato il rapporto tra ambiente, comunità e sviluppo, tre dimensioni considerate centrali per costruire un modello di crescita sostenibile capace di valorizzare le identità locali

Antonella Agresti, Tg

Tg InfoCilento 7 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Antonella Agresti

Ispani sequestro

Incendio sulla spiaggia di Capitello, dal Comune: “Bonifica immediata e più telecamere contro i vandali”

Il Comune di Ispani interviene dopo il sequestro della spiaggia di Capitello da parte dei Carabinieri Forestali. Annunciata bonifica e pugno duro contro l'inciviltà

Calcio, Eccellenza e Promozione in campo: riposa la Gelbison

I campionati di Eccellenza e Promozione entrano nella loro fase saliente. Ecco i match in programma questo weekend

Alfonso Gatto

Alfonso Gatto, il poeta dell’amore e della libertà: Salerno celebra il cinquantennale della scomparsa

Salerno celebra Alfonso Gatto nell'anniversario della scomparsa. Ritratto del poeta ermetico, giornalista e partigiano che fece della vita un'opera d'arte

Cento anni del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano: tutto pronto per il convegno inaugurale

Si tratta di un momento particolarmente forte per tutta la comunità del Vallo di Diano e Tanagro, perché sarà l’occasione non solo per tracciare il bilancio dell’opera di bonifica sul territorio

Salernitana: domani arriva il Latina, obiettivo riscatto e punti importanti per i play off

Non ci saranno Arena, vittima di un risentimento muscolare, e Villa per squalifica. Le ultime di formazione