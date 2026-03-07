La Polisportiva Basket Agropoli subito in campo contro il Portici. Parla il coach Alberto Di Concilio

Dopo la vittoria schiacciante di mercoledì contro il Solofra che ha avvicinato i delfini verso i play off, la Polisportiva Basket Agropoli è pronta a scendere di nuovo in campo, nel pomeriggio di oggi se la vedrà con la Polisportiva Portici, quinta forza del campionato. Il match è in programma alle ore 17.30 al Palazzetto dello Sport “Caravita” di Cercola.

Le parole di Coach Di Concilio

A presentare il match il Coach Alberto di Concilio:”Andiamo a Portici, partita non facile, però almeno non abbiamo quella pressione di dover vincere per forza perché comunque la vittoria di mercoledì ci permette comunque di stare un po’ più tranquilli, questo non vorrà dire che andremo lì a fare una passeggiata ma ci giocheremo la nostra partita, cercheremo d’ora in poi di pensare partita dopo partita per cercare di arrivare più in alto possibile, faremo queste ultime 4 partite, abbiamo tre trasferte difficili e una in casa, quindi vedremo poi a fine campionato dove ci troveremo però certamente faremo la nostra partita”.