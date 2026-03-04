La Polisportiva Basket Agropoli vince e convince contro Solofra

Nella scontro diretto valido per i play-off di la Polisportiva Basket Agropoli travolge Solofra con il punteggio di 98-82.
La gara
Nel primo quarto i delfini partono subito col piede sull’acceleratore con un Garcia in formato super, segna e fa segnare anche i suoi compagni trascinandoli sul 31-23 al termine del primo quarto.
Nel secondo quarto ancora la Polisportiva Basket Agropoli domina sia in attacco che in difesa, grazie ai canestri di Lepre Di Mauro e Palma, alla sirena il punteggio è di 55-40.
Dopo la pausa lunga nel terzo quarto, Solofra prova a rientrare in partita con alcuni tiri dalla distanza, ma l’Agropoli risponde colpo su colpo grazie ai canestri di Velicovich e Garcia, chiudendo sul 72-57.
L’ultimo quarto i delfini gestiscono il largo vantaggio, dando spazio anche ai giovani Del Verme Passaro e Lopez, al termine il risultato è di 98-82.
Vittoria convincente per la Polisportiva Basket Agropoli che supera una diretta concorrente alla zona play-off