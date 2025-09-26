La Polisportiva Basket Agropoli presenta la nuova stagione. Le interviste

La Polisportiva Basket Agropoli ha ufficialmente presentato il roster per la nuova stagione sportiva nel corso di un evento tenutosi presso l’Aula consiliare “Di Filippo”. Un momento importante per fare il punto sugli obiettivi e rinnovare l’entusiasmo in vista del campionato di Serie C.
L’obiettivo
L’obiettivo dichiarato resta l’accesso alla zona play-off, ma con un occhio sempre attento allo sviluppo del settore giovanile, in sinergia con la consorella Olimpia. Un progetto tecnico e formativo che punta a costruire nel tempo, valorizzando il talento locale.
Le interviste
Ai nostri microfoni hanno parlato alcuni dei protagonisti della serata: la vicepresidente Floriana Russo, il direttore generale Alfonso Di Biasi e il capitano Enrico Palma, tutti concordi nel sottolineare il clima di grande entusiasmo che si respira all’interno della società alla vigilia di questa nuova avventura.