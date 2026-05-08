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La Giunta regionale della Campania vara nuovi provvedimenti per scuola, sanità e sport. Fondi per Capaccio Paestum

La Giunta della Campania approva nuovi provvedimenti: nasce il Tavolo Permanente per la Scuola, definiti i posti letto per la sanità e stanziati 244mila euro per il Giro d'Italia 2026

Redazione Infocilento
Giunta Regione Campania

La Giunta regionale della Campania, riunitasi nel pomeriggio di ieri a Palazzo Santa Lucia, ha dato il via libera a una serie di interventi strategici che toccano pilastri fondamentali della vita civile e amministrativa del territorio. Le delibere approvate riguardano il potenziamento del sistema scolastico, la riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale e il sostegno ai grandi eventi sportivi internazionali.

Istruzione: nasce il Tavolo Permanente per la Scuola Pubblica

Uno dei provvedimenti più rilevanti riguarda il settore dell’istruzione con l’istituzione del Tavolo Permanente per la Scuola Pubblica e l’affermazione del Diritto allo Studio (TPSP-DS). Si tratta di un nuovo organismo stabile finalizzato alla consultazione e alla cooperazione tra l’amministrazione regionale e i diversi attori che operano nel comparto educativo.

Insieme alla nascita del Tavolo, la Giunta ha approvato il disciplinare che ne definirà il funzionamento operativo. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire criteri di trasparenza, partecipazione e coordinamento per tutte le future iniziative volte a tutelare e promuovere il diritto allo studio per la popolazione studentesca campana.

Sanità: fabbisogno territoriale e aggiornamento dei ruoli dirigenziali

In ambito sanitario, l’esecutivo regionale ha lavorato sulla definizione del fabbisogno autorizzativo per i posti letto relativi alle macroaree della riabilitazione e del settore sociosanitario. Questo provvedimento è fondamentale per regolare l’apertura di nuove strutture o l’ampliamento di quelle esistenti, concentrando gli sforzi nelle zone della regione dove si registra una maggiore carenza di offerta residenziale e semiresidenziale.

Parallelamente, sono stati approvati gli schemi per gli avvisi pubblici relativi all’aggiornamento degli elenchi regionali per le figure di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. Questi elenchi riguardano gli aspiranti ai vertici gestionali delle Aziende e degli Enti che compongono il Servizio Sanitario Regionale.

Sport: la Regione sostiene la tappa Paestum-Napoli del Giro d’Italia 2026

Grandi manovre anche sul fronte sportivo e della promozione territoriale in vista del Giro d’Italia 2026. Per la sesta tappa della competizione, la Paestum-Napoli prevista per il 14 maggio, la Giunta ha stanziato un finanziamento di 244.000 euro.

Il contributo è destinato al Comune di Capaccio Paestum per far fronte ai costi organizzativi della partenza della carovana rosa. Le risorse derivano dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. Contestualmente allo stanziamento, è stato ratificato il protocollo di collaborazione tra le amministrazioni interessate, strumento necessario per il coordinamento tecnico e la gestione dei relativi flussi finanziari dell’evento.

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