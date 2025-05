La ginnastica artistica protagonista ad Omignano: prima gara nel Cilento a livello regionale. Le interviste

Il PalAlento di Omignano Scalo ha ospitato ieri per la prima volta una gara a livello regionale di ginnastica artistica. Tanta la gente che ha riempito il palazzetto dello sport per un evento che ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta la Campania.

Tanta la soddisfazione da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Mondelli e del responsabile regionale AICS Mario D’Agostino (Associazione Italiana Cultura e Sport ). “Una grande soddisfazione per tutto il Comune, per tutto il territorio. Siamo davvero orgogliosi di ospitare una gara regionale di ginnastica artistica qui al PalAlento di Omignano Scalo. Questo è indice che Omignano sta crescendo dal punto di vista dell’aggregazione sportiva e culturale” ha detto il sindaco Mondelli. Tanti i progetti messi in campo dal comune per quanto riguarda lo sport.”

A giorni dovrebbero partire i lavori per il campo sportivo per circa 800 mila euro. – ha aggiunto poi il primo cittadino – Lo sport è importante, lo sport è crescita sana, è aggregazione, sono dei servizi che mettiamo a disposizione dell’interno comprensorio della valle dell’Alento e non solo”.

“Gli atleti in totale sono circa 300, la partecipazione si vede già dal primo mattino, è cospicua. Cercheremo di farne altre di queste manifestazioni perché la gente è soddisfatta è contenta nostro operato”, ha detto Leonardo Vaccaro, consigliare delegato allo sport, che ha curato tutta l’organizzazione dell’evento. “Siamo molto felici di fare l’ultima tappa di questo campionato qui ad Omignano, nella penultima tappa abbiamo avuto 1200 iscritti con la partecipazione di tutta la Campania, il salernitano, c’era addirittura la Basilicata e Malta.

Questa è l’ultima tappa che la facciamo qua, è la prima volta che si svolge qui nel Cilento una gara di ginnastica artistica, quindi volevo ringraziare la società che ci ospita l’ASD Pegaso di Antonella Tancredi e nonché il consigliere con delega allo sport Leonardo Vaccaro che veramente si è messo a disposizione insieme a tutta l’Amministrazione per la riuscita di quest’evento”, ha invece detto Mario D’Agostino – responsabile regionale AICS.

Ad accompagnare la manifestazione anche stand gastronomici con prodotti tipici del territorio, e lezioni gratuite di pilates.