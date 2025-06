La Gelbison si rinforza con Teijo: un centrocampista di esperienza per la nuova stagione

La Gelbison ha messo a segno un nuovo importante colpo di mercato in vista della prossima stagione calcistica. La società ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Leandro Nicolás Teijo, centrocampista argentino nato nel 1991.

Leandro Nicolás Teijo: carriera e successi in Italia

Teijo vanta una carriera consolidata, sviluppata principalmente in Argentina. Il suo arrivo in Italia risale al 2021, quando ha indossato la maglia del Martina Franca, dove ha giocato per due stagioni da protagonista. Successivamente, si è trasferito al Siracusa, contribuendo in modo significativo alla vittoria dei playoff di girone con 27 presenze. Nella stagione appena conclusa, Teijo ha militato nel Casarano, confermandosi un elemento chiave per la squadra, portandola alla vittoria del Campionato grazie alla sua affidabilità, dinamismo e visione di gioco.

Entusiasmo in casa Gelbison

L’arrivo di Leandro Nicolás Teijo è stato accolto con grande entusiasmo dalla Gelbison, che ha augurato al calciatore un futuro ricco di successi personali e di squadra con i colori rossoblù.