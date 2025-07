La Gelbison presenta un nuovo acquisto: arriva Alejandro Manuel González Fernández

La Gelbison prosegue nella sua strategia di valorizzazione dei giovani talenti con l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Alejandro Manuel González Fernández, terzino destro e sinistro argentino classe 2005.

Cresciuto nel vivaio del Vélez, esperienze in Spagna e Italia

Formatosi nel prestigioso settore giovanile del Vélez Sarsfield in Argentina, González Fernández ha intrapreso una carriera internazionale già in giovane età. Nella stagione 2023/24 ha militato nel Club Esportiu Constància, squadra spagnola della terza divisione, dove ha maturato esperienza europea. Più recentemente ha indossato la maglia della Vigor Senigallia, club italiano in cui si è distinto per personalità e duttilità difensiva.

Un innesto promettente per mister Carcione

Il giovane argentino è già a disposizione di mister Carcione, che potrà contare su un elemento duttile e motivato. L’ingaggio rappresenta un’opportunità di crescita per il calciatore, ma anche un investimento per la Gelbison, che conferma così l’impegno nel costruire una rosa competitiva e sostenibile.

“Si tratta di un innesto di prospettiva per la rosa a disposizione di mister Carcione, che potrà contare su un giovane talento determinato e desideroso di affermarsi nel calcio italiano“, recita la nota ufficiale del club.

Benvenuto tra i rossoblù

Il club cilentano saluta il nuovo arrivo, ribadendo fiducia e entusiasmo per il percorso che attende Alejandro Manuel González Fernández con la maglia della Gelbison.

