La Gelbison presenta Pasquale De Michele: talento in arrivo dall’US Avellino

La Gelbison ha ufficializzato l’acquisto di Pasquale De Michele, centrocampista classe 07’, proveniente in prestito dal vivaio dell’Avellino. Il giovane calciatore si è distinto nell’ultima stagione con la formazione Primavera 2, dove ha totalizzato 20 presenze e realizzato 6 reti, oltre a un’apparizione in Coppa Primavera.

Profilo tecnico del giocatore

Dotato di rapidità e ottima tecnica individuale, De Michele è in grado di ricoprire più ruoli sulla fascia, offrendo soluzioni dinamiche in fase offensiva. La sua capacità di adattamento e la visione di gioco maturata nel vivaio biancoverde lo rendono un innesto strategico per la compagine cilentana.

Enrico Coscia guida la costruzione della nuova Gelbison

Il Direttore Tecnico Enrico Coscia continua la sua opera di costruzione di una squadra equilibrata, puntando su un mix di esperienza e giovani promesse. Il trasferimento di De Michele rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di valorizzazione del talento locale e nazionale.

La nota ufficiale del club

“Il trasferimento conferma l’attenzione della Gelbison verso i giovani talenti e il continuo investimento nella linea verde”. Un messaggio chiaro, che sottolinea l’impegno del club nello sviluppo del vivaio e nella crescita di profili emergenti.