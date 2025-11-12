La Gelbison annuncia nuovi rinforzi in difesa e in attacco: continua il mercato

La Gelbison del Presidente Puglisi continua a rinforzarsi sul mercato, gli ultimi due colpi annunciati dalla società rossoblù sono Joao Afonso Paula Da Silva, nuovo pilastro del reparto arretrato, proveniente dalla Lucchese 1905 e Giacomo Rossi, giovane attaccante classe 2004, proveniente dall’Union Clodiense Chioggia.

La carriera del nuovo difensore

Il nuovo difensore porta esperienza, forza fisica e carisma internazionale. Classe 1997, originario di Coimbra (Portogallo), Joao Afonso è un difensore mancino di grande struttura fisica e solidità, con esperienze importanti sia in Italia che all’estero.

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Udinese, Virtus Entella e Palermo (con cui ha vinto la Supercoppa Primavera), ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2018/2019 con il Trapani Calcio, collezionando 20 presenze tra Serie C e Serie B e contribuendo alla promozione del club siciliano. Successivamente ha vestito le maglie di Bisceglie (Serie C), FC Messina (Serie D) e Olhanense in Portogallo, prima di tornare in Italia con Fasano, Lamezia Terme, Chieri e Akragas.

Un nuovo rinforzo in attacco

Giacomo Rossi, cresciuto calcisticamente nel Pescara, ha maturato esperienze significative con Reggiana U19, Chieti e Nocerina. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Guidonia, con cui ha conquistato la vittoria del campionato.

Un altro colpo che testimonia l’impegno costante della società nel costruire una squadra competitiva, giovane e ambiziosa. Ieri l’annuncio anche del nuovo match analyst Nicola Coletta.