La Gelbison amplia il progetto “Città Territorio” con l’affiliazione dell’ASD Real Mattine

La Gelbison continua il suo percorso di consolidamento territoriale annunciando ufficialmente l’affiliazione con la scuola calcio ASD Real Mattine di Agropoli. Il club rossoblù ha diffuso la notizia attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando come questa collaborazione rappresenti un passo strategico per coinvolgere sempre più realtà locali all’interno del progetto “Città Territorio”.

Sinergia con Agropoli: un’alleanza chiave per il futuro sportivo cilentano

Con l’inserimento della Real Mattine nella propria rete di affiliazioni, la Gelbison compie un significativo passo in avanti verso la valorizzazione del calcio giovanile. L’iniziativa conferma la volontà della società di abbracciare tutti i comuni del Cilento, puntando su passione, formazione e sviluppo del talento locale.

“Siamo lieti di comunicare che l’ASD Real Mattine di Agropoli si è ufficialmente affiliata al nostro club, sposando in pieno il progetto “Città Territorio”, si legge nella nota del club.

Valori condivisi e crescita del territorio

La partnership con la scuola calcio agropolese testimonia una piena condivisione di intenti tra le due realtà: appartenenza, spirito di squadra e progettualità sul lungo periodo. Obiettivi comuni che, come sottolineato nel comunicato, permettono di “costruire il futuro del nostro territorio”.

Una rete che si allarga: la visione della Gelbison

Il progetto “Città Territorio” si conferma sempre più come una rete sportiva e identitaria, con la missione di coinvolgere le giovani generazioni attraverso il calcio come strumento di crescita sociale e sportiva. L’ingresso dell’ASD Real Mattine rafforza ulteriormente questa visione, posizionando la Gelbison come punto di riferimento per il calcio cilentano.