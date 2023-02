«La Fabbrica delle idee», un luogo di condivisione per valorizzare il territorio valdianese: l’iniziativa a Sala Consilina

Nasce sul territorio valdianese, la Fabbrica delle Idee. un luogo fisico e virtuale aperto a chiunque abbia a cuore la crescita e lo sviluppo di Sala Consilina e del territorio valdianese.

Le forze economiche e sociali vi partecipano in un’ottica di confronto, proposta, ideazione che parta dall’analisi delle problematiche e delle opportunità esistenti a Sala Consilina. L’associazione è aperta a tutti, apolitica ed apartitica. Tramite studi, incontri tematici, sviluppo di iniziative comuni, mira a creare proposte condivise e percorribili.

Ecco cos’è la fabbrica delle idee

È il luogo in cui esprimersi, incuriosirsi e partecipare attivamente al cambiamento. L’obiettivo primario di stimolare progettualità finalizzate alla creazione di opportunità di sviluppo per Sala Consilina ed il Comprensorio, inizia con la diffusione di un questionario rivolto alla popolazione.

Il questionario è consultabile all’indirizzo

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/etica/indagine01_23/questionnaire.htm?fbclid=IwAR09xEFtnkiZx2yaL8L0oLAMqNpqJLf1IHupqL5nFBXM5LTUFumffoCEwtg

Un progetto per la valorizzazione di Sala Consilina

Il questionario è altresì accessibile tramite QR code incluso su locandine, manifesti e flayers distribuiti a Sala Consilina nei principali luoghi di aggregazione e presso le sedi istituzionali locali.

Al raggiungimento di un congruo numero di risposte, i contenuti saranno aggregati ed analizzati da esperti. L’esito sarà poi divulgati e commentati in evento pubblico che si terrà in data da destinarsi nel prossimo mese di marzo.

«Si tratta della prima di una serie di iniziative volte ad affrontare le problematiche ed a valorizzare le opportunità che Sala Consilina oggi presenta. L’approccio è tecnico ma siamo aperti al contributo di tutti. Per il Bene ed il futuro di Sala». Lucio Mori, presidente dell’associazione LA FABBRICA DELLE IDEE. La Fabbrica delle Idee è su FB e Instagram. Per contatti ed info è possibile inviare messaggio via social o all’indirizzo email info@lafabbricadelleidee.org