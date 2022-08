Vallo di Diano: “Il Risveglio dei Borghi”, un progetto di valorizzazione delle aree interne

Protocollo d’intesa tra i Comuni di Atena Lucana, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro e San Rufo, per la valorizzazione del territorio.

Nello specifico i Comuni hanno presentato un progetto da candidare al CIS Grande Salerno: “Il Risveglio dei Borghi”.

I Contratti Istituzionali di Sviluppo, si basano su accordi tra le amministrazioni centrali, quelli regionali e locali attraverso accordi con i quali è possibile accelerare la realizzazione di opere ritenute strategiche, tramite l’utilizzo di fondi che possono finanziare gli investimenti dei CIS.

Il CIS Grande Salerno, interesserà le aree territoriali omogenee (Agro Nocerino Sarnese e Valle dell’Irno, Costa Amalfi, Salerno- Picentini, Litorale Costa cilentana, Vallo di Diano e Alburni). Le proposte progettuali, possono essere presentate dai Comuni con una popolazione di almeno 3000 abitanti, oppure aggregazione di Comuni più piccoli.

In quest’ottica, i Comuni valdianesi, intendono promuovere preservare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico dei Borghi, al fine di renderli come attrattori turistici e renderli fruibili a cittadini e turisti, attraverso una condivisione di intenti, per valorizzare le aree maggiormente visitate.