La Cooperativa sociale Il Sentiero dà il via al Servizio Civile Digitale con 116 operatori volontari

Una nuova modalità di Servizio Civile che consente ai giovani di mettere a disposizione delle comunità le proprie competenze digitali per utilizzare i servizi del web, i dispositivi elettronici e il mondo dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Il servizio

«Il Servizio civile digitale – dice la Dott.ssa Laura Monaco Coordinatrice del Servizio Civile della Cooperativa Il Sentiero – rappresenta un’opportunità importante. In un mondo che cambia e dove la vita di ognuno è sempre più caratterizzata dall’uso dei servizi digitali, avere a disposizione 116 ragazzi e ragazze che aiutano materialmente i cittadini con interventi di educazione digitale significa davvero contribuire alla crescita delle comunità e del nostro Paese».

I comuni interessati

I progetti messi in campo dalla Cooperativa sociale Il Sentiero sono 2. Il primo Territori e Comunità Digitali attivato presso i comuni di Bellizzi, Buccino, Sant’Egidio del Monte Albino, Romagnano al Monte, Campagna, Oliveto Citra, San Gregorio Magno, Colliano, Palomonte e Serre. L’altro è Comunità 2.0 presso i Comuni di Teggiano, Torraca, Bellosguardo, Buonabitacolo, Ottati, Sapri, Piaggine, Sant’Angelo a Fasanella, Laurino, Montesano sulla Marcellana, Padula, San Giovanni a Piro, Sassano, Santa Marina, Sanza, Caselle in Pittari, Casalbuono, Petina e presso il Consorzio sociale S10.

Il Sevizio Civile Digitale è frutto di una sinergia tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il bando che ha consentito l’avvio del servizio civile digitale è caratterizzato da due importanti novità, l’aumento dell’assegno mensile a 507,30 centesimi e la possibilità per chi conclude tutto il periodo previsto- ossi 12 mesi- di vedersi riservata una quota del 15 %dei posti nei concorsi pubblici.

Attualmente la Cooperativa sociale Il Sentiero conduce 28 progetti di Servizio Civile Universale nel territorio della provincia di Salerno con l’impiego di oltre 700 operatori volontari.