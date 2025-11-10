La Città di Agropoli premiata a Roma nel corso della 37^ edizione del Gala European City of Sport

Il sindaco della Città di Agropoli Roberto Mutalipassi, l’assessore allo Sport Giuseppe Cammarota e il funzionario del settore Sport Giuseppe La Porta questo pomeriggio hanno partecipato alla XXXVII edizione del Gala European City of Sport tenutosi a Roma. Agropoli è stata premiata in quanto destinataria, di recente, del prestigioso riconoscimento di “Comune europeo dello sport 2027”.

La premiazione

L’appuntamento, organizzato a cura di ACES Europa e Italia, è stato dedicato alla consegna delle benemerenze europee dello sport e della salute 2025-2027. Presso la Sala d’onore del CONI sono stati premiati sindaci, assessori, dirigenti e atleti italiani dello sport e di MSP (Movimento Sportivo Popolare) Italia. Erano presenti Gian Francesco Lupattelli presidente ACES Europa e MSP Italia, il senatore Marco Scurria presidente della Consulta Nazionale MSP Italia, Luciano Buonfiglio presidente del CONI. Inoltre gli enti sottoscrittori dei protocolli di intesa con ACES Italia, parlamentari italiani ed europei.

Sono state premiate le Amministrazioni i cui enti hanno ricevuto i titoli dal 2025 al 2027 di Capitale europea dello sport, Regione europea dello sport, Comune europeo dello sport, Isola europea dello sport, Comunità europea dello sport. Nel corso della cerimonia, tra gli altri, c’é stato l’intervento di Giovanni Malagò, membro permanente del CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

Le dichiarazioni

Durante il suo intervento il sindaco Roberto Mutalipassi ha ringraziato ACES per l’opportunità che ha dato di far conoscere la Città di Agropoli, che da anni ormai punta sullo sport. «Questo – ha affermato il primo cittadino – è stato possibile grazie ad una serie di investimenti compiuti dalla presente e dalle precedenti Amministrazioni nella realizzazione e manutenzione di impianti sportivi e alla vivacità dell’associazionismo. Una realtà di 22mila abitanti la nostra che conta oltre 70 associazioni, le quali raggruppano diverse discipline sportive. Quando abbiamo presentato la candidatura sapevamo di avere le carte in regola per essere designati Comune europeo dello sport 2027. Il riconoscimento ottenuto non è un punto di arrivo ma di partenza. Continueremo a investire nel mondo dello sport e sui sani valori che esso veicola».

Questo il commento dell’assessore allo Sport Giuseppe Cammarota: «una forte emozione quella vissuta oggi a Roma presso il CONI. È stato un grande orgoglio sentire il nome di Agropoli tra le Amministrazioni virtuose che si sono distinte per quanto fatto nello sport. Il nostro impegno proseguirà affinché quanto di buono fatto finora possa continuare e crescere ancora».

Così il funzionario Giuseppe La Porta: «la nostra Città premiata in quanto tra le più rappresentative nel campo sportivo. Il lavoro compiuto ha premiato e il riconoscimento ottenuto spinge a fare ancora di più affinché il futuro riservi ancora maggiori e più entusiasmanti sorprese». La Città di Agropoli parteciperà anche a “Gli ACES Europe Awards – I Comuni in prima fila, un network per la diffusione dello sport” in programma venerdì 14 novembre a Bologna Fiere (Sala Gian Lorenzo Bernini), nell’ambito della 42^ assemblea annuale ANCI.