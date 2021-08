Agropoli Città dello Sport: mercoledì premiato Gabriele Gravina

“Agropoli Città dello Sport” come coda dello scorso 10 maggio. In quella data l’Us Agropoli fu premiata dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina per i suoi 100 anni di storia. “Una storia di passione e di calcio” recitava la targa che l’Unione Sportiva Agropoli ha ricevuto dalle mani del massimo dirigente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presso l’Hotel Mediterraneo di Napoli. Ad accogliere la delegazione bianco-azzurra presente in quell’occasione anche il presidente del Comitato Regionale Campano, Carmine Zigarelli.

Agropoli Città dello Sport: Gravina arriva nel Cilento



L’amministrazione Comunale agropolese premierà Gabriele Gravina e i dirigenti della squadra delfina. Al presidente della FIGC il premio “Agropoli Città dello Sport” e alla società ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza quello per il centenario. Mercoledi, alle ore 18:00, la cerimonia di consegna presso l’aula consiliare “Alfonso Di Filippo”. Presenti per il sodalizio cilentano Nicola Volpe, presidente U.S.Agropoli, Domenico Cerruti, a capo del club negli anni in cui i delfini lottarono per il salto in Serie C.

Ecco chi sarà presente alla premiazione

A fare gli onori di casa il sindaco di Agropoli Adamo Coppola e

Giuseppe Cammarota, consigliere delegato allo sport. Interverranno Gabriele Gravina, Presidente FIGC, Nicola Volpe, Presidente U.S.Agropoli, Carmelo Infante, Presidente onorario, e Domenico Cerruti, Presidente storico. Oltre alla compagine della squadra locale Antonio Inverso, Delegato F.I.G.C. Agropoli-Cilento, Donato Nicoletti, Presidente A.I.A. Agropoli, Maurizio Puglisi, Presidente Gelbison, e Francesco Tavassi, Presidente Polisportiva Santa Maria.