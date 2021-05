Calcio: U.S. Agropoli premiata per i 100 anni di storia

“Una storia di passione e di calcio” recita la targa che questa mattina l’Unione Sportiva Agropoli ha ricevuto dalle mani del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. All’Hotel Mediterraneo di Napoli ad accogliere la delegazione bianco-azzurra era anche il presidente del Comitato Regionale Campano, Carmine Zigarelli.

“Un onore e un orgoglio sapere che la nostra U.S. Agropoli continua a scrivere la storia. Un sogno che continua dal 1921 e che non sarebbe stato possibile senza l’attuale dirigenza. Tifosi, che armati di un amore smisurato per i colori azzurri, qualche mese fa hanno preso in mano le redini della squadra, garantendone ancora oggi l’esistenza. Grazie ragazzi, questo riconoscimento è soprattutto vostro. E come non ricordare poi i tanti presidenti e dirigenti, che si sono succeduti al timone di questa squadra, gli allenatori e i tanti giocatori che hanno vestito questa maglia che ancora oggi, dopo 100 anni continua a farci emozionare e sognare”. Questo il commento del sindaco Adamo Coppola, presente alla cerimonia insieme al delegato allo sport Giuseppe Cammarota.

Per l’U.S.Agropoli presente il presidente Nicola Volpe.