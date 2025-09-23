La Chiesa salernitana si rinnova: avvicendamenti pastorali nelle parrocchie e negli uffici diocesani

La Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha annunciato una serie di importanti avvicendamenti pastorali che ridisegnano la mappa delle responsabilità ecclesiali sul territorio. Le nomine di monsignor Andrea Bellandi, rese note nelle scorse ore, riguardano sia le parrocchie che i servizi e gli uffici diocesani, testimoniando un dinamico rinnovamento al servizio della comunità.
Le novità negli uffici diocesani
Numerosi i cambiamenti ai vertici degli uffici diocesani, con figure di spicco che assumono nuove e significative responsabilità. Il Servizio per l’annuncio nell’era digitale sarà affidato al Professor Giulio Santaniello, mentre Don Aniello Senatore prenderà la direzione dell’Istituto di Scienze Religiose “San Matteo”. Don Roberto Piemonte, già noto per la sua instancabile attività, assume la direzione dell’Ufficio per la nuova Evangelizzazione, oltre a guidare la parrocchia dei Santi Leucio e Pantaleone a Borgo di Montoro. Nuovi incarichi anche per l’Ufficio Pellegrinaggi e Turismo Religioso, che vedrà alla direzione Don Antonio Pitetto, e per l’Ufficio Matrimoni, con Don Antonio Cerasuolo come direttore.
Le novità nelle parrocchie
Anche sul fronte delle parrocchie, le nomine riflettono la volontà di rafforzare la presenza pastorale in diverse comunità. Don Julian Rumbold, oltre al suo ruolo nel servizio per la formazione degli insegnanti, assume la guida della Parrocchia S. Francesco d’Assisi a Colliano e della Parrocchia S. Maria della Misericordia a Oliveto Citra.
A Salerno, importanti nomine riguardano la Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa, che accoglierà Don Irene Mudaheranwa come vicario parrocchiale, e la Parrocchia S. Michele in Rufoli, il cui nuovo parroco sarà Don Aniello Iannone.
Tra gli altri spostamenti di rilievo, Don Roberto Piemonte avrà un ruolo centrale anche a Campagna, assumendo la guida di ben tre parrocchie: SS. Salvatore, S. Bartolomeo Apostolo e S. Maria della Pace nella Concattedrale, oltre a diventare Rettore del Santuario Madonna di Avigliano. Questo testimonia una forte concentrazione di responsabilità in una figura di fiducia.
Le nomine toccano anche altre aree della diocesi, da Eboli, dove Don Emmanuel Lopardi sarà il nuovo parroco di S. Maria ad Intra, a Montecorvino Rovella, con Don Antonio Ragone alla guida della Parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine.
L’elenco completo delle nomine
Servizio per l’apostolato biblico
- Responsabile Don Domenico Spisso
Servizio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado
- Responsabile Don Julian Rumbold
Servizio per l’annuncio nell’era digitale
- Responsabile Prof. Giulio Santaniello
Ufficio per la nuova Evangelizzazione
- Direttore Don Roberto Piemonte
Servizio Primo Annuncio e Catecumenato degli adulti
- Responsabile Maurizio Scorza
Istituto di Scienze Religiose “San Matteo”
- Direttore Don Aniello Senatore
Servizio per la catechesi alle persone diversamente abili
- Responsabile Dott.ssa Maria Cirillo
Ufficio Pellegrinaggi e Turismo Religioso
- Direttore Don Antonio Pitetto
Ufficio Matrimoni
- Direttore Don Antonio Cerasuolo
Ufficio Confraternite
- Direttore Don Adriano D’Amore
R12 – Rettoria di S. Giorgio Martire – Salerno
- Rettore Vescovo Alfonso Raimo
Ufficio Diocesano beni Culturali e Nuova Edilizia di Culto
- Direttore Don Gaetano Landi
P105 – Parrocchia S. Cuore di Gesù – Bellizzi
- Vicario Parrocchiale P. Nené Bigouli Bienvenu
- Vicario Parrocchiale P. Michele Curto
P109 – Parrocchia S. Maria della Speranza – Battipaglia
- Vicario Parrocchiale Ugo Marino
P033 – Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa – Salerno
- Vicario Parrocchiale Don Irene Mudaheranwa
P047 – Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Stefano Protomartire – Caprecano di Baronissi
- Amministratore parrocchiale Don Giuseppe Giuliano
P090 Parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine – Macchia di Montecorvino Rovella
- Parroco Don Antonio Ragone
P144 – Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Colliano
- Amministratore Parrocchiale Don Julian Rumbold
S12 – Santuario di San Michele di Cima – Calvanico
- Rettore Don Salvatore Di Mauro
P148 – Parrocchia S. Maria della Misericordia – Oliveto Citra
- Parroco Don Julian Rumbold
P097 – Parrocchia Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo – Montecorvino Pugliano
- Vicario Parrocchiale Don Enrico Pagano
P063 – Parrocchia S. Marco a Rota – Curteri di Mercato San Severino
- Parroco Mons. Michele Alfano
P046 – Parrocchia S. Maria delle Grazie – Capriglia di Pellezzano
- Parroco Don Raffaele De Cristofaro
Parrocchia S. Michele in Rufoli – Salerno
- Parroco Don Aniello Iannone
P117 – Parrocchia S. Maria ad Intra – Eboli
- Parroco Don Emmanuel Lopardi
P097 – Parrocchia Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo – Montecorvino Pugliano
- Parroco Don Carlo Magna
S08 – Santuario Madonna di Avigliano – Campagna
- Rettore Don Roberto Piemonte
P142 – Parrocchia SS. Salvatore – Campagna
- Parroco Don Roberto Piemonte
P135 – Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Campagna
- Parroco Don Roberto Piemonte
P138 – Parrocchia S. Maria della Pace nella Concattedrale – Campagna
- Parroco Don Roberto Piemonte
R14 – Rettoria Madonna del Soccorso
- Rettore Don Gerardo Lepre
P161 – Parrocchia Santi Leucio e Pantaleone – Borgo di Montoro
- Vicario Parrocchiale Don Mirco Vitale
P152 – Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Felice – Preturo di Montoro
- Vicario Parrocchiale Don Mirco Vitale
P106 – Parrocchia S. Gregorio VII – Battipaglia
- Vicario Parrocchiale Don Emmanuel Gagliardi
P062 – Parrocchia S. Giovanni Battista e SS. Annunziata – Bracigliano
- Vicario Parrocchiale P. Vincenzo Calabrese
P059 – Parrocchia S. Antonio – Mercato San Severino
- Vicario Parrocchiale P. Domenico Marcigliano
P056 – Parrocchia SS. Salvatore – Baronissi
- Vicario Parrocchiale P. Guido Malandrino
P015 – Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Bartolomeo – Salerno
- Vicario Parrocchiale Don Pietro Rescigno
P014 – Parrocchia S. Maria della Porta e S. Domenico – Salerno
- Vicario Parrocchiale Don Francesco Massa
P009 – Parrocchia S. Giuseppe – Salerno
- Vicario Parrocchiale Don Cesare D’Andrea
P120 – Parrocchia S. Maria delle Grazie – Eboli
- Parroco Mons. Marcello De Maio
P051 – Parrocchia Sante Agnese e Lucia – Sava di Baronissi
- Parroco P. Lucio Calabrese
P089 – Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria delle Grazie in S. Maria del Paradiso – Sieti di Giffoni Sei Casali
- Parroco Don Raffaele Mazzocca
P080 – Parrocchia S. Martino Vescovo – Capitignano di Giffoni Sei Casali
- Parroco Don Raffaele Mazzocca
P115 – Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Eboli
- Parroco Don Emmanuel Vivo
P078 – Parrocchia S. Francesco di Assisi – Campigliano di San Cipriano Picentino
- Parroco Don CarmineVoto
P078 – Parrocchia S. Francesco di Assisi – Campigliano di San Cipriano Picentino
- Parroco Don Antonio Di Arienzo
P103 – Parrocchia Maria SS. del Carmine – Battipaglia
- Parroco Don Rocco Ferrara
P074 – Parrocchia Santi Fortunato e Magno in S. Anna – Pandola di Mercato San Severino
- Amministratore Parrocchiale Don Giuseppe Laterza
P027 – Parrocchia Gesù Risorto – Salerno
- Parroco Don Giuseppe Landi
P065 – Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Croce – Castel San Giorgio
- Parroco Don Roberto De Angelis
P028 – Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei – Salerno
- Parroco Don Antonio Pitetto
P057 – Parrocchia SS. Salvatore – Calvanico
- Amministratore Parrocchiale Don Salvatore Di Mauro
P008 – Parrocchia S. Gaetano – Salerno
- Parroco Don Angelo Barra
P045 – Parrocchia S. Clemente I Papa e Martire – Pellezzano
- Parroco Don Pasquale Iannone
P053 – Parrocchia Santi Giovanni Battista e Nicola – Carpineto di Fisciano
- Parroco Don Vincenzo Serpe
P022 – Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano – Matierno di Salerno
- Vicario Parrocchiale Don Antonio Nicastro
P052 – Parrocchia Santi Andrea e Lorenzo – Villa di Fisciano
- Parroco Don Luigi Savino
P030 Parrocchia S. Croce e S. Felice – Torrione di Salerno
- Parroco in solidum moderatore Don Antonio Romano (junior)
- Parroco in solidum Don Antonio Del Mese
P084 – Parrocchia Santi Andrea e Giovanni – Filetta di S. Cipriano Picentino
- Parroco Don Carmine Voto
P143 – Parrocchia SS. Trinità nella SS. Annunziata – Campagna
- Parroco Don Roberto Piemonte
P084 – Parrocchia Santi Andrea e Giovanni – Filetta di S. Cipriano Picentino
- Parroco Don Antonio Di Arienzo
P116 – Parrocchia S. Cuore di Gesù – Eboli
- Vicario Parrocchiale Don Biagio Guariglia
P095 – Parrocchia S. Maria degli Angeli – Acerno
- Parroco Don Andrea Rossi