La Chiesa salernitana si rinnova: avvicendamenti pastorali nelle parrocchie e negli uffici diocesani

La Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha annunciato una serie di importanti avvicendamenti pastorali che ridisegnano la mappa delle responsabilità ecclesiali sul territorio. Le nomine di monsignor Andrea Bellandi, rese note nelle scorse ore, riguardano sia le parrocchie che i servizi e gli uffici diocesani, testimoniando un dinamico rinnovamento al servizio della comunità.

Le novità negli uffici diocesani

Numerosi i cambiamenti ai vertici degli uffici diocesani, con figure di spicco che assumono nuove e significative responsabilità. Il Servizio per l’annuncio nell’era digitale sarà affidato al Professor Giulio Santaniello, mentre Don Aniello Senatore prenderà la direzione dell’Istituto di Scienze Religiose “San Matteo”. Don Roberto Piemonte, già noto per la sua instancabile attività, assume la direzione dell’Ufficio per la nuova Evangelizzazione, oltre a guidare la parrocchia dei Santi Leucio e Pantaleone a Borgo di Montoro. Nuovi incarichi anche per l’Ufficio Pellegrinaggi e Turismo Religioso, che vedrà alla direzione Don Antonio Pitetto, e per l’Ufficio Matrimoni, con Don Antonio Cerasuolo come direttore.

Le novità nelle parrocchie

Anche sul fronte delle parrocchie, le nomine riflettono la volontà di rafforzare la presenza pastorale in diverse comunità. Don Julian Rumbold, oltre al suo ruolo nel servizio per la formazione degli insegnanti, assume la guida della Parrocchia S. Francesco d’Assisi a Colliano e della Parrocchia S. Maria della Misericordia a Oliveto Citra.

A Salerno, importanti nomine riguardano la Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa, che accoglierà Don Irene Mudaheranwa come vicario parrocchiale, e la Parrocchia S. Michele in Rufoli, il cui nuovo parroco sarà Don Aniello Iannone.

Tra gli altri spostamenti di rilievo, Don Roberto Piemonte avrà un ruolo centrale anche a Campagna, assumendo la guida di ben tre parrocchie: SS. Salvatore, S. Bartolomeo Apostolo e S. Maria della Pace nella Concattedrale, oltre a diventare Rettore del Santuario Madonna di Avigliano. Questo testimonia una forte concentrazione di responsabilità in una figura di fiducia.

Le nomine toccano anche altre aree della diocesi, da Eboli, dove Don Emmanuel Lopardi sarà il nuovo parroco di S. Maria ad Intra, a Montecorvino Rovella, con Don Antonio Ragone alla guida della Parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine.

L’elenco completo delle nomine

Servizio per l’apostolato biblico

Responsabile Don Domenico Spisso

Servizio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado

Responsabile Don Julian Rumbold

Servizio per l’annuncio nell’era digitale

Responsabile Prof. Giulio Santaniello

Ufficio per la nuova Evangelizzazione

Servizio Primo Annuncio e Catecumenato degli adulti

Responsabile Maurizio Scorza

Istituto di Scienze Religiose “San Matteo”

Direttore Don Aniello Senatore

Servizio per la catechesi alle persone diversamente abili

Responsabile Dott.ssa Maria Cirillo

Ufficio Pellegrinaggi e Turismo Religioso

Ufficio Matrimoni

Ufficio Confraternite

R12 – Rettoria di S. Giorgio Martire – Salerno

Rettore Vescovo Alfonso Raimo

Ufficio Diocesano beni Culturali e Nuova Edilizia di Culto

P105 – Parrocchia S. Cuore di Gesù – Bellizzi

Vicario Parrocchiale P. Nené Bigouli Bienvenu

Vicario Parrocchiale P. Michele Curto

P109 – Parrocchia S. Maria della Speranza – Battipaglia

Vicario Parrocchiale Ugo Marino

P033 – Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa – Salerno

Vicario Parrocchiale Don Irene Mudaheranwa

P047 – Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Stefano Protomartire – Caprecano di Baronissi

Amministratore parrocchiale Don Giuseppe Giuliano

P090 Parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine – Macchia di Montecorvino Rovella

Parroco Don Antonio Ragone

P144 – Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Colliano

S12 – Santuario di San Michele di Cima – Calvanico

Rettore Don Salvatore Di Mauro

P148 – Parrocchia S. Maria della Misericordia – Oliveto Citra

P097 – Parrocchia Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo – Montecorvino Pugliano

Vicario Parrocchiale Don Enrico Pagano

P063 – Parrocchia S. Marco a Rota – Curteri di Mercato San Severino

Parroco Mons. Michele Alfano

P046 – Parrocchia S. Maria delle Grazie – Capriglia di Pellezzano

Parroco Don Raffaele De Cristofaro

Parrocchia S. Michele in Rufoli – Salerno

Parroco Don Aniello Iannone

P117 – Parrocchia S. Maria ad Intra – Eboli

Parroco Don Emmanuel Lopardi

P097 – Parrocchia Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo – Montecorvino Pugliano

Parroco Don Carlo Magna

S08 – Santuario Madonna di Avigliano – Campagna

P142 – Parrocchia SS. Salvatore – Campagna

P135 – Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Campagna

P138 – Parrocchia S. Maria della Pace nella Concattedrale – Campagna

R14 – Rettoria Madonna del Soccorso

Rettore Don Gerardo Lepre

P161 – Parrocchia Santi Leucio e Pantaleone – Borgo di Montoro

Vicario Parrocchiale Don Mirco Vitale

P152 – Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Felice – Preturo di Montoro

Vicario Parrocchiale Don Mirco Vitale

P106 – Parrocchia S. Gregorio VII – Battipaglia

Vicario Parrocchiale Don Emmanuel Gagliardi

P062 – Parrocchia S. Giovanni Battista e SS. Annunziata – Bracigliano

Vicario Parrocchiale P. Vincenzo Calabrese

P059 – Parrocchia S. Antonio – Mercato San Severino

Vicario Parrocchiale P. Domenico Marcigliano

P056 – Parrocchia SS. Salvatore – Baronissi

Vicario Parrocchiale P. Guido Malandrino

P015 – Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Bartolomeo – Salerno

Vicario Parrocchiale Don Pietro Rescigno

P014 – Parrocchia S. Maria della Porta e S. Domenico – Salerno

Vicario Parrocchiale Don Francesco Massa

P009 – Parrocchia S. Giuseppe – Salerno

Vicario Parrocchiale Don Cesare D’Andrea

P120 – Parrocchia S. Maria delle Grazie – Eboli

Parroco Mons. Marcello De Maio

P051 – Parrocchia Sante Agnese e Lucia – Sava di Baronissi

Parroco P. Lucio Calabrese

P089 – Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria delle Grazie in S. Maria del Paradiso – Sieti di Giffoni Sei Casali

Parroco Don Raffaele Mazzocca

P080 – Parrocchia S. Martino Vescovo – Capitignano di Giffoni Sei Casali

P115 – Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Eboli

Parroco Don Emmanuel Vivo

P078 – Parrocchia S. Francesco di Assisi – Campigliano di San Cipriano Picentino

Parroco Don CarmineVoto

P078 – Parrocchia S. Francesco di Assisi – Campigliano di San Cipriano Picentino

P103 – Parrocchia Maria SS. del Carmine – Battipaglia

Parroco Don Rocco Ferrara

P074 – Parrocchia Santi Fortunato e Magno in S. Anna – Pandola di Mercato San Severino

Amministratore Parrocchiale Don Giuseppe Laterza

P027 – Parrocchia Gesù Risorto – Salerno

Parroco Don Giuseppe Landi

P065 – Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Croce – Castel San Giorgio

Parroco Don Roberto De Angelis

P028 – Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei – Salerno

P057 – Parrocchia SS. Salvatore – Calvanico

Amministratore Parrocchiale Don Salvatore Di Mauro

P008 – Parrocchia S. Gaetano – Salerno

Parroco Don Angelo Barra

P045 – Parrocchia S. Clemente I Papa e Martire – Pellezzano

Parroco Don Pasquale Iannone

P053 – Parrocchia Santi Giovanni Battista e Nicola – Carpineto di Fisciano

Parroco Don Vincenzo Serpe

P022 – Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano – Matierno di Salerno

Vicario Parrocchiale Don Antonio Nicastro

P052 – Parrocchia Santi Andrea e Lorenzo – Villa di Fisciano

Parroco Don Luigi Savino

P030 Parrocchia S. Croce e S. Felice – Torrione di Salerno

Parroco in solidum moderatore Don Antonio Romano (junior)

Parroco in solidum Don Antonio Del Mese

P084 – Parrocchia Santi Andrea e Giovanni – Filetta di S. Cipriano Picentino

P143 – Parrocchia SS. Trinità nella SS. Annunziata – Campagna

P084 – Parrocchia Santi Andrea e Giovanni – Filetta di S. Cipriano Picentino

P116 – Parrocchia S. Cuore di Gesù – Eboli

Vicario Parrocchiale Don Biagio Guariglia

P095 – Parrocchia S. Maria degli Angeli – Acerno